Sanremo 2022, le anticipazioni di stile della prima serata: chi veste cantanti e ospiti Manca pochissimo alla prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo e il dettaglio che tutti vogliono sapere è: cosa indosseranno i cantanti, gli ospiti e i conduttori? Ecco cosa aspettarsi e chi vestirà gli artisti che calcheranno il palco dell’Ariston.

A cura di Valeria Paglionico

Comincia oggi la 72esima edizione del Festival di Sanremo, a partire dalle 20.40 Amadeus darà il via alla kermesse canora più attesa dell'anno, dando spazio a 25 Big in gara e a numerosi super ospiti, dai Maneskin a Cesare Cremonini, fino ad arrivare a Laura Pausini. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci saranno Fiorello e 5 co-conduttrici d'eccezione, da Lorena Cesarini a Sabrina Ferilli, anche se a dare il "via alle danze" sarà Ornella Muti. Al di là delle canzoni in gara, le vere protagoniste dell'evento, ad attirare i riflettori sono i look sfoggiati dagli artisti che calcano il palcoscenico dell'Ariston. Dopo il green carpet di ieri sera, in occasione del quale i cantanti hanno dato una piccola anticipazione del loro stile sanremese, ecco cosa indosseranno e chi li vestirà per la prima serata del Festival.

Cosa indosseranno i conduttori per la prima serata del Festival

Amadeus è ancora una volta il direttore artistico del Festival di Sanremo e, come da tradizione, sarà lui il primo ad apparire sul palco dell'Ariston per dare il benvenuto agli spettatori. Anche in questo 2022 ha rinnovato la collaborazione con Gai Mattiolo, la Maison che firmerà tutti i suoi look, dando probabilmente spazio a originali giacche scintillanti ed eleganti smoking dai dettagli lurex.

Il bozzetto dell’abito di Francesco Scognamiglio per Ornella Muti

Fiorello punterà invece sull'eleganza senza tempo di Giorgio Armani, mentre la co-conduttrice Ornella Muti sfoggerà delle scintillanti creazioni di Francesco Scognamiglio. Il designer campano ha anticipato alcuni degli outfit dell'attrice condividendo dei bozzetti di due abiti creati appositamente per lei. Cosa dovremmo aspettarci? La Muti brillerà tra lunghe sirene scintillanti e outfit total black col maxi spacco.

Ornella Muti in un abito disegnato da Francesco Scognamiglio

Da Achille Lauro a Michele Bravi: chi vestirà i Big a Sanremo 2022

Per quanto riguarda i Big in gara, tra i più attesi non può che esserci Achille Lauro, che torna al Festival nei panni di Big dopo che lo scorso anno era stato ospite fisso con le sue performance-opere d'arte. A seguirlo nella scelta dei look sarà ancora una volta lo stylist Nicolò Cerioni, che ha pensato per lui a una serie di outfit firmati Gucci. A giudicare dal green carpet, il cantante si lascerà alle spalle i travestimenti, preferendo dei completi da dandy ispirati agli anni '70. Michele Bravi punterà sull'audacia di Roberto Cavalli, mentre Gianni Morandi indosserà un completo classico firmato da "re" Giorgio Armani. Rkomi sfoggerà un outfit firmato Etro come durante serata inaugurale, mentre Dargen D'Amico farà trionfare lo stile genderless con un completo rosa firmato Alessandro Vigilante.

Cosa indosseranno i Big durante la prima serata

Cosa dire, invece, delle donne in gara? Noemi vestirà Alberta Feretti, mettendo in risalto la sua ennesima evoluzione di stile all'insegna dell'eleganza, Ana Mena rivisiterà in chiave moderna uno dei classici look di Emporio Armani, mentre Giusy Ferreri preferirà su un look sofisticato e rock di Philip Plein. La rappresentante di lista continuerà a puntare sull'irriverenza di Moschino, anche se, a detta della direttrice creativa del duo, al di là degli abiti sarà l'intera performance a essere unica. A chiudere la lista ci sono Mahmood e Blanco, che di sicuro sorprenderanno il pubblico con qualcosa di audace, griffato e super fashion (il primo potrebbe vestire Fendi o Prada, il secondo sarà sicuramente in Valentino).

Moschino x La Rappresentante Di Lista

Chi firma i look dei Maneskin

Come non fare riferimento ai Maneskin, i super ospiti della prima serata? Dopo i corsetti e le tutine nude che hanno segnato il loro trionfo lo scorso anno, per il ritorno sul palco dell'Ariston vestiranno Gucci, dando spazio al genderless, alle provocazioni e agli accessori dall'animo rock. Copricapezzoli, pantaloni di pelle, giacche portate a petto nudo, collarini dal mood bondage: questi sono solo alcuni degli accessori che potrebbero essere sfoggiati da Damiano&Co. Complici le due diverse performance nel corso della puntata, si concederanno inoltre un cambio look. Paola Di Benedetto, la conduttrice del Prima-Festival, indosserà invece vestito Missoni, scarpe Giuseppe Zanotti e gioielli Bvlgari. L'ultimo dettaglio di stile insolito che caratterizzerà la serata inaugurale del Festival? Per la prima volta le donne dell'orchestra saranno vestite da sposa, indosseranno tutte degli abiti firmati Atelier Emé.