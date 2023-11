Sabrina Ferilli a Tu Sì Que Vales cambia stile: per la finale è rock con i pantaloni di pelle Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Tu Sì Que Vales e Sabrina Ferilli ha sorpreso tutti con un nuovo stile. Niente più gonne bon-ton, ha preferito un completo rock con i pantaloni di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è arrivato al termine. Ieri sera durante un'esclusiva puntata in diretta è stato decretato il vincitore del talent show di Canale 5: si tratta di Samuele Palumbo, il baby violinista che però non ha potuto ritirare personalmente il premio perché minorenne (al suo posto a salire sul palco è stata la mamma). Al di là dei talentuosi concorrenti in gara, ad attirare le attenzioni del pubblico non potevano che essere i “padroni di casa”, dalla regina della tv Maria De Filippi alla “rivelazione” Giulia Stabile, fino ad arrivare alla veterana Sabrina Ferilli. Cosa ha indossato l’attrice per chiudere in bellezza la decima edizione della trasmissione del sabato sera?

Sabrina Ferilli dice addio alle gonne bon-ton

Sabrina Ferilli è da anni una della grandi protagoniste di Tu Sì Que Vales: complici la profonda amicizia con Maria De Filippi e i numerosi siparietti comici con Giovannino, l’attrice riesce sempre a conquistare tutti ogni volta che appare sull’iconica poltrona dello show. Fino ad oggi aveva abituato i fan a dei tubini midi dall’animo glamour e bon-ton: sebbene spaziasse tra i colori e le fantasie più svariate, dal rosso fuoco al rosa, fino ad arrivare alle stampe floreali, è rimasta sempre fedele al modello con le gonne al ginocchio. Per l'ultima puntata del programma ha pensato bene di cambiare stile, puntando su qualcosa di un tantino più rock ma ugualmente elegante.

La finale di Tu Sì Que Vales

Chi ha firmato il look di pelle e velluto di Sabrina Ferilli

Così come Giulia Stabile, anche Sabrina Ferilli ha scelto un outfit total black per la finale di Tu Sì Que Vales. Niente più gonne bon-ton, ha preferito un completo dark firmato Tom Ford con pantaloni di pelle super rock, per la precisione un modello a zampa ma con delle righe laterali in velluto, abbinati a una camicia in tessuto trasparente ma con dettagli scamosciati su petto e polsini.

Sabrina Ferilli in Tom Ford

Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo di Gianvito Rossi e un tocco scintillante con dei gioielli FdM. A fare la differenza è stata però la maxi collana choker decorata con degli scintillanti diamanti di Hedy Martinelli. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso smagliate: Sabrina non ha rivali in fatto di bellezza e di stile e di sicuro sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di tornare ad ammirarla presto in tv.