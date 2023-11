Giulia Stabile è dark per la finale di Tu Sì Que Vales: chiude lo show tra cut-out e tacchi a spillo Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Tu Sì Que Vales e Giulia Stabile ha dato ancora una volta prova di essere perfetta nei panni di conduttrice. Cosa ha indossato per la finale?

A cura di Valeria Paglionico

È appena terminata l’edizione 2023 di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico del sabato sera. A trionfare è stato Samuele Palumbo, il baby violinista che ha lasciato tutti senza fiato con le sue incredibili performance (anche se poi è stato obbligato a far ritirare il premio alla madre in quanto minorenne). Al di là degli artisti che puntata dopo puntata si sono esibiti sull’ambito palco dello show, i grandi protagonisti del programma sono stati i “padroni di casa”, prima tra tutte Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici che ha preso il posto di Belén Rodriguez nei panni di conduttrice. Cosa ha indossato per concludere in bellezza questa inedita esperienza?

L'abito cut-out di Giulia Stabile

Giulia Stabile ha dato prova di essere perfetta anche nei panni di conduttrice in questa decima edizione di Tu Sì Que Vales e i fan non hanno potuto fare a meno di acclamarla durante l’ultima puntata andata in onda ieri sera. Per l’occasione ha puntato sull’eleganza senza tempo del nero ma senza rinunciare al tocco sbarazzino che da sempre la contraddistingue.

Giulia Stabile in Rotate

Ha indossato un mini abito total black firmato Rotate, un modello con la gonna corta e aderente e un bustier incrociato a “effetto fiore” con una decorazione di perline nere al centro del petto e dei cut-out su pancia, fianchi e schiena. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 340 euro.

Abito Rotate

Giulia Stabile, i tacchi a spillo dark per la finale

A comprare l’outfit “da finale” di Giulia Stabile non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, ormai diventati un tratto distintivo del suo stile. Dopo i sandali a spirale in rosso metallico della scorsa settimana, questa volta ha preferito gli Intriigo Strap di Giuseppe Zanotti, dei sandali dark dal mood classico, il cui prezzo è di 850 euro.

Giulia Stabile con sandali Giuseppe Zanotti

Per quanto riguarda i gioielli si è affidata alla Gioielleria Lucenti 1978, che ha firmato tutte le creazioni preziose e scintillanti che ha indossato, dal girocollo agli anelli con i cristalli. Insomma, Giulia ha chiesto la nuova esperienza da presentatrice “col botto”, dando prova di essere ormai cresciuta e di saper lasciare nell’armadio (almeno per qualche ora) gli abiti da ballerina. Parteciperà anche alla prossima edizione del programma in questa inedita veste?