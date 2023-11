Rosalia sceglie un look nude per i Latin Grammy Awards: splende con l’abito in pizzo trasparente Rosalía illumina la notte di Siviglia dei Latin Grammy Awards con un look da vera icona della moda: l’abito in pizzo e fiori nero riprende le sue origini catalane.

A cura di Arianna Colzi

Rosalía ai Latin Grammy Awards

Ai Latin Grammy Awards, il gala che premia le star di America Latina e Spagna, la stella più luminosa e attesa è stata Rosalía. La cantante spagnola ha illuminato la notte di Siviglia con due look da vera icona della moda qual è diventata nell'ultimo anno. Sul red carpet, la Motomami era più splendente che mai anche grazie allo splendido abito in pizzo trasparente con strascico che lasciava intravedere la silhouette tonica e le mutande brasiliana.

L'abito in pizzo e fiori neri di Rosalía

La cantante catalana è stata la protagonista indiscussa della musica latinoamericana degli ultimi due anni. Per questo motivo, i Latin Grammy Awards sono stati una sorta di consacrazione per lei. Per un'occasione così speciale l'artista ha indossato un abito proveniente direttamente dalle passerelle di Parigi, in particolare dalla collezione Primavera/Estate 2024 di Balenciaga.

Rosalía in Balenciaga

Il look era diventato subito molto popolare perché era stato indossato durante lo show da Amanda Lepore, icona LGBTQIA+. Il vestito è una cascata di pizzo nero con scollo a barca e un lungo strascico che conferiva a Rosalía un aspetto quasi da ballerina di flamenco. Ad attirare l'attenzione sul red carpet è stato soprattutto l'effetto nude dell'outfit che lasciava intravedere gli slip brasiliana e il seno.

Un close up sul look di Rosalía

L'abito total black con maxi scollo di Rosalía

Durante la cerimonia dei Latin Grammy, Rosalía ha cambiato look rimanendo sempre sul total black. Stavolta però l'abito era una creazione di Schiaparelli Haute Couture realizzata da Daniel Roseberry. Il Direttore Creativo ha dato vita a un lungo vestito nero in velluto con scollatura profondissima che Rosalía ha scelto per l'esibizione sul palco di Siviglia. Lo spacco si apriva verso un paio di décolleté sempre in velluto nero decorate con il caratteristico dettaglio della serratura rifinito in oro.

Le sopracciglia laminate di Rosalia

L'essenzialità sensuale della mise era illuminata da un paio di orecchini in ottone dorato con strass di cristallo e un maxi bracciale ornato con il caratteristico "occhio surrealista" ideato da Salvador Dalì. Una menzione speciale la merita il beauty look scelto per l'occasione. Se il make up è naturale, con l'eccezione delle labbra color espresso, sono le sopracciglia laminate, subito notate sui social dai fan della cantante.