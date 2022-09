Il caffè è il colore beauty di settembre: ombretti, matite e blush da provare Le sfumature del caffè non possono mancare nel tuo beauty case di settembre: intense, profonde e avvolgenti sono ideali sia per il make up che per la tua manicure.

A cura di Federica Ambrogio

Tostato, cappuccino, espresso: le sfumature ispirate al caffè sono le nuance perfetto per il make up e la manicure del mese di settembre. Con l'autunno alle porte è il momento di indossare colori intensi e profondi, in grado di esaltare il trucco occhi in modo magnetico ma anche di scolpire il viso e colorare le labbra in modo naturale. Scopri nella gallery una selezione di prodotti da utilizzare per il tuo beauty look color caffè!

Il caffè è il colore beauty di settembre

Intenso e magnetico, il color caffè è perfetto per preannunciare l'arrivo dell'autunno anche nel campo beauty. Non parliamo solo di marrone profondo ma anche di sfumature color caffellatte, cappuccino e caffè tostato, ideali per esaltare il make up così come le manicure. Potrai infatti creare con gli smalti della gamma cromatica del caffè una french manicure colorata, ma anche una manicure in degradè di colore scegliendo 5 sfumature abbinate tra loro, giocando con i contrasti lucido e opaco. Le sfumature del marrone caffè sono perfette anche per creare nail art e decorazioni geometriche a tema autunnale, con fiori e foglie.

Neanche a dirlo, le sfumature del caffè saranno perfette da utilizzare per il tuo make up. Gli ombretti più caldi e avvolgenti saranno ideali per esaltare lo sguardo delle carnagioni più calde e ambrate e per illuminare le iridi verdi e nocciola, mentre le sfumature più fredde valorizzeranno in particolar modo le carnagioni rosate. Ideali ombretti intensi per creare smokey eyes, ma anche eyeliner per definire lo sguardo e mascara marroni per chi vuole intensificare le ciglia senza esagerare. Sulle labbra saranno perfetti rossetti lucidi, gloss oppure lipstick opachi che torneranno in auge per l'autunno 2022. Le sfumature del caffè saranno poi ideali anche per definire il viso, valorizzando gli zigomi.

I cosmetici da provare

Tra le novità da provare per il trucco labbra c'è sicuramente il Rouge Artist For Ever Matte di MAKE UP FOR EVER, una tinta labbra opaca dalla tenuta estrema: perfetta per il tuo make up di settembre la colorazione 192, naturale e sofisticata. Per scolpire il viso sarà invece ideale la palette Revolution x Friends Grab a Coffee Face Palette di Make Up Revolution ispirata proprio al caffè, con blush, terre e illuminanti. Sugli occhi avrai l'imbarazzo della scelta: se ami gli ombretti in crema potrai scegliere Cupid's Arrow di Nabla nella colorazione Cappuccino mentre se prediligi gli ombretti in polvere sarà perfetto per te il Impeccable Compact Eye Shadow di Collistar nella nuance Brunette Matte oppure la Cover Shot Palette di Smashbox. E per gli smalti? La nuance ideale èEspresso Your Inner Self di Opi.