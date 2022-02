Rosa Perrotta, festa di compleanno in total black con maxi spacco e cristalli sul décolleté Dopo aver partecipato ad alcune sfilate della MFW, Rosa Perrotta ha dato il via ai festeggiamenti per il 33esimo compleanno. Al party ha scelto di brillare in un elegante abito da sera con maxi spacco.

A cura di Giusy Dente

Subito dopo aver partecipato ad alcuni appuntamenti della Milano Fashion Week, Rosa Perrotta ha dato il via ai festeggiamenti per il compleanno. L'influencer ha compiuto 33 anni, il 25 febbraio e ha voluto attorno a sé tutte le persone più care. Prima però ha preso parte a diversi show della manifestazione più glamour dell'anno: la sfilata di Roberto Cavalli con look total black, poi quella di Genny con un abito lungo a righe bianco e nero. Una fashion addicted come lei non poteva certo mancare! E da appassionata di moda, anche per il party di compleanno ha scelto un look curatissimo in ogni dettaglio, molto elegante.

Dalla MFW al party di compleanno

Nel 2019 Rosa Perrotta aveva partecipato alla Milano Fashion Week a distanza di pochi mesi dal parto: aveva dato alla luce il suo primo figlio, Domenico e aveva portato il bebé con sé agli eventi. Quella era stata la sua prima presenza da mamma alla manifestazione milanese. Anche stavolta si è destreggiata tra gli impegni da mamma e quelli da influener, anzi da mamma-bis, visto che a novembre è nato il suo secondogenito, Mario Achille. I due bambini, ovviamente il compagno Pietro Tartaglione e tanti amici (tra cui alcuni volti noti del mondo dei social), erano presenti ai festeggiamenti per i 33 anni.

La festa di compleanno di Rosa Perrotta

Rosa Perrotta ha celebrato il 33esimo compleanno assieme a tante persone care. Erano ovviamente presenti il compagno e i figli, ma anche tanti amici, tutti riuniti intorno a sé per festeggiare in grande stile. Alcuni sono personaggi noti del mondo dei social o della tv, per esempio Jonathan Kashanian, Natalia Paragoni, Paola Di Benedetto. Le due si sono conosciute durante l'avventura a L'Isola dei Famosi 13, nel 2018: hanno legato sin da subito e da allora hanno consolidato sempre più la loro amicizia.

"Ho azzardato, ma l'età avanza, meglio approfittare finché si può" ha ironizzato la splendida 33enne a proposito del look della serata. Per l'occasione ha scelto un elegante abito da sera nero, impreziosito da cristalli sul décolleté e maxi spacco. Si tratta di una creazione di Atelier Formeri, che ha esaltato la sua sensualità e femminilità, ma con classe ed eleganza.