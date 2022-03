Le borse di Rosa Perrotta sembrano bomboniere: quanto costano gli accessori di perle e cristalli Rosa Perrotta ha mostrato su Instagram due delle sue borse più belle, dallo stile talmente prezioso e ricercato da sembrare quasi delle bomboniere! Sono borse-gioiello di lusso realizzate a mano e curate in ogni minimo dettaglio, arricchite da perle e cristalli.

Sono giornate particolarmente dense di impegni per Rosa Perrotta, che come sempre continua a testimoniare sui social la quotidianità, rendendo partecipe la sua nutrita community. Prima è stata la volta della Milano Fashion Week: ha preso parte a diversi appuntamenti dell'evento. Alla sfilata di Roberto Cavalli ha sfoggiato un look total black, a quella di Genny ha indossato un abito lungo a righe. Poi è stata occupata con l'organizzazione del party di compleanno: ha celebrato i 33 anni assieme a famiglia e amici, in abito da sera con maxi spacco e cristalli. Ora è pronta a festeggiare il Carnevale: sui social ha preannunciato che l'intera famiglia sfoggerà un look coordinato a tema, con costumi di un'altra epoca aventi l'oro come colore principale. Potrebbe essere dunque un look regale e chissà se completerà l'outfit con una delle borse che ha mostrato ai suoi follower, borse di lusso che sembrano delle vere e proprie bomboniere.

Lo stile di di Rosa Perrotta

Rosa Perrotta da vera fashion addicted è attentissima alle nuove tendenze. Il suo è uno stile glamour e chic, che impreziosisce con dettagli ricercati, che si tratti di gioielli o borse oppure calzature. L'ex tronista è trendy e alla moda in ogni occasione, con outfit all'insegna della sensualità, ma sempre molto personalizzati. Per questo al Festival di Venezia ha scelto di esaltare le forme della maternità, ma a modo suo.

"Ho optato per un look diverso, diverso come il mio corpo. Ho scelto di stare a mio agio, col mio pancione e i miei 10 kili in più": da qui la scelta del completo mannish, ma reinterpretato con pancione in risalto e reggiseno a vista. La neo 33enne ama le maxi scollature e gli abiti aderenti, a cui non ha rinunciato nemmeno nei primi mesi di gravidanza, nonostante qualche critica, fiera della propria femminilità.

Le borse-gioiello di Rosa Perrotta

Abiti griffati e accessori di lusso sono la passione dell'ex tronista. Su Instagram ha mostrato due borse che le sono state inviate da un'azienda, borse che hanno destato tantissima curiosità nei suoi follower. Si tratta di due creazioni preziose di Rosantica, realizzate a mano. Una è la Mini Holli con cristalli trasparenti, perle e ottone dorato: è la versione in miniatura di una delle borse più famose e iconiche del marchio.

Il sacchetto rimovibile in tessuto è di colore neutro e ulteriore tocco di stile è il manico, fatto di sette enormi perle finte. Sul sito del brand costa 664 euro. L'altra è la Kingham: fatta di taffetà nero, con base sferica in ottone dorato e cristalli trasparenti, chiusura con tiracorda, coulisse e catenina in ottone dorato. Sul sito del brand costa 769 euro.