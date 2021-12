Rosa Di Grazia, dopo Amici è una star del red carpet: alla prima sfila in tulle nero e tacchi Ricordate Rosa Di Grazia, la ballerina di Amici di Maria De Filippi 2021? Oggi è una star del red carpet. Ha partecipato alla prima del film “7 donne e un mistero”, apparendo elegante e glamour in un minidress di tulle nero.

A cura di Valeria Paglionico

L'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi è stata tra quelle di maggiore successo degli ultimi anni, tanto che, nonostante stia andando in onda una nuova stagione, i "vecchi" allievi sono ancora super richiesti. Sangiovanni e Aka7even saranno a Sanremo, Tommaso Stanzani partecipa a tutti gli eventi milanesi più glamour e ora anche Rosa Di Grazia è diventata una star dei red carpet. La ballerina che al talent era stata "presa di mira" dalla professoressa Alessandra Celentano oggi si è presa la sua rivincita: ha partecipato alla prima del film 7 donne e un mistero e sembra avere tutte le carte in regola per diventare un'icona fashion.

Il minidress di tulle di Rosa Di Grazia

Rosa Di Grazia ha debuttato sul red carpet alla prima del film 7 donne e un mistero e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di look, anche se non ha rinunciato allo stile trendy che da sempre la contraddistingue. Ad Amici l'avevamo vista sempre in completini sportivi e in abiti di scena ma ora le cose sono cambiate e ha lasciato campo libero alla sua passione per la moda. Ha sfoggiato un minidress di tulle nero firmato Red Valentino, un modello con le balze, le maniche corte e delle trasparenze su collo e décolleté decorate con dei micro pois. Qual è il suo prezzo? Sul web è possibile trovarlo a 695 euro.

Abito Red Valentino

Rosa Di Grazia indossa sandali griffati

Per completare l'outfit total black l'ex ballerina di Amici ha scelto un paio di sandali neri col vertiginoso tacco a spillo di Giuseppe Zanotti, li ha abbinati a un paio di collant neri velati. Ha poi tenuto i capelli sciolti, mentre, per quanto riguarda il make-up, ha optato per uno smokey-eyes che ha messo in risalto lo sguardo profondo. Chi l'ha seguita nella scelta dell'outfit? La stylist Stefania Sciotino, la stessa di Alessandra Amoroso e Rocío Muñoz Morales. Insomma, Rosa è ormai una vera e propria diva, a questo punto non resta che aspettare la sua prossima apparizione pubblica a un evento mondano.