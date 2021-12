Aka7even, look fluo a Sanremo Giovani 2022: il debutto al Festival è con trench e pantaloni animalier Aka7even ha raggiunto un nuovo successo: sarà tra i Big del Festival di Sanremo 2022 con il brano “Perfetta così”. Ieri sera ha partecipato alla finale di Sanremo Giovani e per l’occasione ha osato con un originale look fluo e animalier: ecco cosa ha indossato per il debutto sull’ambito palco.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, mercoledì 15 dicembre, è andata in onda su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani 2022, in occasione della quale Amadeus ha rivelato i nomi delle nuove proposte che prenderanno parte al Festival. Tra gli ospiti c'erano anche i Big in gara, che hanno approfittato dell'evento per annunciare i titoli dei loro brani inediti. Achille Lauro ha spopolato con il suo completo di paillettes rosa, Sangiovanni ha reso omaggio all'amore per Giulia Stabile con una collana a lei dedicata, Emma Marrrone ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black: gli artisti si sono letteralmente sfidati a colpi di stile. Il più originale, però, è stato in assoluto Aka7even, che per il debutto alla nota manifestazione canora ha sfoggiato un look che non poteva passare inosservato.

Il look zebrato di Aka7even a Sanremo Giovani 2022

Aka7Even ha raggiunto un nuovo traguardo: a pochi mesi dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha annunciato che sarà tra i Big di Sanremo 2022 con il brano Perfetta così. Il cantante campano ha debuttato sul palco del Festival ieri sera, dando il meglio di lui in fatto di originalità. Ha infatti indossato un completo animalier in giallo fluo e nero che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Aka, alias Luca Marzano, ha abbandonato gli abiti eleganti sfoggiati negli ultimi tempi, ha preferito un look zebrato all-over firmato Moschino, caratterizzato da un maxi trench e da un paio di pantaloni over in tinta.

Aka7even in Moschino

Aka7Even ha detto addio al ciuffo biondo

Per completare l'outfit fluo e animalier Aka7even ha scelto un paio di maxi anfibi neri con la suola "a carrarmato", un vero e proprio must-have del momento. Il dettaglio che lo rende davvero irriconoscibile rispetto a quando calcava il palcoscenico di Amici? I capelli. È ormai da tempo che il cantante ha detto addio al ciuffo biondo, è tornato alla chioma corta e del suo colore naturale, ovvero il castano scuro. Al Festival di Sanremo del prossimo febbraio continuerà a essere tanto audace o proferirà qualcosa di più classico?