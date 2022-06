Rocco Ritchie in versione anni ’50: il figlio di Madonna veste retrò con camicia e mocassini bicolor Ieri sera a Parigi si è tenuto l’evento Montblanc’s On The Move e tra gli ospiti c’era anche Rocco Ritchie, il secondo figlio di Madonna. Per l’occasione si è trasformato in un gentleman degli anni ’50 e ha lanciato il completo retrò con camicia e mocassini bicolor.

A cura di Valeria Paglionico

I figli delle star stanno letteralmente spopolando nel mondo dello spettacolo e, complice il loro cognome "famoso", riescono a ottenere un certo successo fin da giovanissimi (anche quando non mostrano nessun particolare talento). Madonna, ad esempio, è solo una delle tante celebrità ad aver spinto i figli a seguire le sue orme: se Lourdes Leon Ciccone è ormai una modella super richiesta, Rocco Ritchie preferisce avere una carriera "segreta". Di recente però ha fatto uno strappo alla regola e si è mostrato in pubblico in occasione di un evento mondano parigino. Il secondogenito di Madonna, nato dal matrimonio con Guy Ritchie, è apparso irriconoscibile in versione retrò.

Il look retrò di Rocco Ritchie

Ieri a Parigi si è tenuto l'evento Montblanc's On The Move, un pranzo di gala organizzato dal noto brand di penne che ha attirato le attenzioni di moltissime star. Tra loro c'era anche Guy Ritchie, il secondo figlio di Madonna, che ne ha approfittato per trasformarsi in un gentleman d'altri tempi. È apparso irriconoscibili in un'inedita versione retrò ed era così elegante che sembrava essere uscito da un'altra epoca. Ha infatti indossato un completo marrone con i pantaloni leggermente over e la giacca monopetto, completando il tutto con un fazzoletto nel taschino, una cravatta sottile total black e un'originale camicia bicolor a fondo giallo ma con colletto e polsini bianchi.

Rocco Ritchie col completo retrò

Rocco Ritchie posa come un divo

A fare la differenza sono stati anche i mocassini, un modello in pelle dalla linea classica con la punta bianca e il resto della silhouette total black. Non è mancato un ulteriore tocco da divo: gli occhiali da sole con la montatura tartarugata e le lenti in verde scuro. Insomma, Guy Ritchie sembra aver ereditato l'esuberanza e la passione per il glamour dai suoi genitori e, a giudicare dall'attenzione dei media che ha attirato, di sicuro continuerà a far parlare di lui ancora a lungo. Dopo il successo ottenuto all'evento di gala penserà di abbandonare la carriera da artista per diventare modello come la sorella Lola?