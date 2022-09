David Banda festeggia il compleanno vestito di paillettes (come la madre Madonna) Il figlio di Madonna ha festeggiato il 17esimo compleanno con una festa da sogno tra palle stroboscopiche, collane di diamanti e look anni Settanta.

A cura di Beatrice Manca

Il Dna non mente: David Banda, il figlio di Madonna ha compiuto 17 anni e ha festeggiato con una festa in grande stile a tema Disco. Tra Boogie Woogie, palle stroboscopiche e diamanti, madre e figlio si sono scatenati sulla pista da ballo e hanno sfoggiato look coordinati all'insegna dello scintillìo.

Madonna alla festa di compleanno del figlio

David Banda festeggia con il completo di paillettes

David Banda, figlio adottivo di Guy Ritchie e Madonna, è nato in Malawi nel 2005. Negli anni ha ereditato dalla madre la passione per la moda (condivisa con la sorella Lola Lourdes, affermata modella) sviluppando un senso dello stile unico e fluido, oltre le etichette di genere. Tempo fa indossò un abito rosso adidas by Gucci, ispirato a un famoso look della madre negli anni Ottanta. Per la 17esima festa di compleanno ha indossato un completo con paillettes verdi, lasciato aperto sul petto nudo. Completavano il look una serie di collane con le sue iniziali tempestate di diamanti, forse proprio un regalo della madre. Ma non è finita qui: per immergersi nello stile anni Settanta David Banda ha accessoriato il look con zeppe argentate e una pelliccia.

David Banda con pelliccia e completo di paillettes

Madonna al compleanno del figlio con gli shorts

Madre e figlio hanno deciso di coordinare i look: anche Madonna ha indossato un look verde smeraldo con dettagli luccicanti. La cantante ha indossato shorts e una maxi camicia verde con maniche ampie con piume sull'orlo e strass. Anche lei ha seguito il trend anni Settanta dei sandali con il maxi plateau, indossati con le calze a rete, e ha indossato un cappello con strass e paillettes. La popstar ha spesso sottolineato come il figlio le "rubi" i vestiti e di essere molto fiera del suo stile: vuoi vedere che anche l'abito di paillettes è di mamma Ciccone?