Belén Rodriguez con Santiago in versione anni ’90: la giornata mamma e figlio con jeans e stivali-calza Belén Rodriguez sta passando il sabato con il figlio Santiago, la sua scuola sembra aver organizzato un evento per riunire genitori e figli in un momento di divertimento e svago. Per l’occasione l’argentina non ha rinunciato allo stile ed è apparsa super trendy in versione anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è sempre molto attiva sui social e, oltre a documentare i numerosi successi professionali, dagli shooting di cui è protagonista alla conduzione de Le Iene, condivide anche i dolci momenti passati con i figli Santiago e Luna Marì. È proprio con il primogenito che sta trascorrendo il sabato, la sua scuola sembra aver organizzato un evento all'aria aperta per riunire studenti e genitori, così da concedergli qualche momento di svago e spensieratezza. Per l'occasione l'argentina non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue e ha rispolverato alcuni capi cult degli anni '90, dimostrando che sono così trendy da essere destinati a diventare i must-have di stagione.

Il look anni '90 di Belén

Cosa c'è di più adorabile di una giornata mamma-figlio? Belén Rodriguez lo sa bene ed è per questo che ha preso parte a un evento organizzato dalla scuola di Santiago. Naturalmente non ha rinunciato ai look trendy che da sempre la contraddistinguono e ha deciso di puntare su dei capi in pieno stile anni '90 come richiede la moda del momento. Ha abbinato un cardigan a costine color cipria con le maniche extra long a una semplice canotta scollata verde militare, completando il tutto con un paio di jeans scuri e con le impunture total white, un modello leggermente a zampa con dei tagli sugli orli. In quanti hanno indossato questi pantaloni una 30ina di anni fa? A quanto pare sono tornati e diventeranno presto un must.

Belén Rodriguez con il look anni ’90

Belén Rodriguez rilancia gli stivali a calzino

Sebbene la giornata mamma-figlio sia all'insegna dello sport e dell'attività fisica, Belén ha deciso di limitarsi ad ammirare il figlio Santiago dalla platea, lasciandolo così libero di giocare con gli amici. È proprio per questo che ha avuto la possibilità di non rinunciare ai tacchi alti. Per lei, però, niente sandali e décolleté che sfoggia sul palco de Le Iene Show, ha preferito un paio di stivaletti, per la precisione un modello a calzino in total black. Oltre al jeans con le impunture, la showgirl riuscirà a rilanciare anche gli stivali aderenti che fasciano piede e caviglia? L'unica cosa certa è che anche in versione casual non potrebbe essere più glamour. A questo punto, dunque, non resta che vederla ancora una volta sul palco del noto programma di Italia 1.