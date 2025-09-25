stile e Trend
Rihanna è mamma per la terza volta: rivela il nome della figlia col ciondolo da oltre 6mila euro

Rihanna è diventata mamma per la terza volta, lo ha annunciato sui social, dove ha postato le prime foto in cui stringe tra le braccia la piccola. Come l’ha chiamata e qual è il prezioso accessorio con cui le ha reso omaggio?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Rihanna è diventata mamma per la terza volta, lo ha annunciato sui social con una dolcissima foto in cui tiene tra le braccia il bebè. Ha partorito sabato 13 settembre, portando a termine la gravidanza che aveva rivelato a sorpresa lo scorso maggio sul red carpet del Met Gala, dove era apparsa meravigliosa con un pancione già molto evidente. Come si evince dalla predominanza di rosa che domina l'album postato su Instagram, la popstar ha messo al mondo una bambina: ecco il dettaglio di stile nascosto nel look da neo-mamma con cui ha reso omaggio al nome scelto per la neonata.

Il significato del nome della terza figlia di Rihanna

Già genitori di Rza e Riot, lo scorso weekend Rihanna e A$AP Rocky hanno accolto in famiglia la loro terza figlia. È una femminuccia e il nome scelto per lei è Rocki Irish Mayers, un chiaro omaggio al papà, che fin dagli esordi della carriera come nome d'arte ha puntato su "Rocky" per fare riferimento al leggendario rapper Rakim, la sua prima fonte di ispirazione musicale. Rakim, inoltre, è anche il suo vero nome.

La prima foto di Rocki Irish
La prima foto di Rocki Irish

Il secondo nome Irish, invece, è un riferimento al defunto padre di Rihanna, Ronald Fenty, che aveva origini africane, irlandesi, inglesi e scozzesi. Nell'album dedicato alla nascita della figlia la popstar ha anche inserito uno scatto che ritrae dei minuscoli guantoni da boxe total pink e il motivo è tutt'altro che casuale: si tratta di una citazione cinematografica, visto che la bimba porta lo stesso nome di Rocky Balboa, il leggendario pugile interpretato da Sylvester Stallone.

Cecilia Rodriguez si prepara al parto: quali saranno i primi vestiti che indosserà Clara Isabel
I guantoni che rendono omaggio al nome
I guantoni che rendono omaggio al nome

Il gioiello dedicato alla piccola Rocki Irish

Per annunciare la nascita di Rocki Irish Rihanna non ha lasciato nulla al caso in fatto di stile, anzi, ha curato tutto nei minimi dettagli perché il servizio fotografico post-parto fosse impeccabile. Innanzitutto ha lasciato trionfare il rosa tra il suo top con i maxi fiocchi sulle spalle, l'orologio col quadrante pink che ha sfoggiato al polso e il look della bimba, apparsa adorabile con tutina e calzini di pizzo. Come se non bastasse, la popstar ha indossato una maxi collana d'oro con un ciondolo pendente a forma di R. Si tratta di un prezioso disegnato dal gioielliere newyorkese Renato Cipullo, il cui prezzo sul sito ufficiale è di 7.950 dollari, ovvero oltre 6.700 euro. In quanti avevano notato il dettaglio simbolico?

Ciondolo di Renato Cipullo
Ciondolo di Renato Cipullo
