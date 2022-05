Rebel Wilson diva del red carpet: perché ha scelto un abito verde (da reginetta del ballo) Rebel Wilson era irriconoscibile alla premiere del suo nuovo film, Senior Year. Il colore verde dello scintillante abito a sirena non era affatto casuale.

A cura di Giusy Dente

Dopo mesi e mesi trascorsi sul set, Rebel Wilson è pronta a mostrare il risultato del suo lavoro. L'attrice è stata impegnata con le riprese del nuovo film Senior Year, disponibile su Netflix proprio a partire da oggi. In occasione della premiere a Los Angeles, la 32enne australiana era raggiante. Per lei questo impegno professionale è arrivato in un momento cruciale, dopo aver preso in mano la propria vita dandole un'impronta nuova. Il 2020 è stato il suo ‘anno della salute': lo ha dedicato interamente a se stessa ed è riuscita a perdere oltre 30 chili.

La trasformazione di Rebel Wilson

La trasformazione di Rebel Wilson è sotto gli occhi di tutti. Grazie a una dieta sana ed equilibrata e praticando sport è riuscita a perdere circa 30 chili: è completamente diversa rispetto agli esordi o anche solo confrontando la sua immagine attuale con quella di pochi anni fa. La metamorfosi è cominciata durante la pandemia: ha deciso di adottare uno stile di vita nuovo, impostato al benessere e alla salute.

I risultati sono stati graduali, ma notevoli e lei li ha condivisi con i suoi fan e follower, che la amavano prima e continuano ad amarla adesso, che è riuscita ad arrivare a un peso che si aggira attorno ai 75 chili. Ha rinunciato alla forma fisica che era diventata una sorta di ‘marchio di fabbrica' per lei, dimostrando di avere ugualmente tanto da dare professionalmente, a prescindere dal numero di chili segnato sulla bilancia.

Rebel Wilson in verde sul red carpet

Rebel Wilson martedì sera ha partecipato a Los Angeles alla premiere del suo nuovo film, Senior Year. L’attrice 42enne ha incantato i presenti con un look che ha messo in risalto la sua nuova fisicità, frutto di mesi e mesi di sacrifici. Ha sfilato sul red carpet con uno scintillante abito a sirena verde, ricoperto di micro cristalli, con le spalle scoperte. È una creazione personalizzata firmata Jasun Wu. La star di Pitch Perfect ha completato il look con un paio di scarpe verdi tono su tono, portando i capelli sciolti acconciati in morbide onde.

Il colore verde smeraldo non è un caso: è lo stesso indossato dal suo personaggio. Nel film infatti (una produzione Netflix) interpreta una cheerleader popolarissima nel suo liceo, con tante amiche e molto corteggiata dai ragazzi. A causa di un incidente stradale finisce in coma per ben 20 anni. Quando si risveglia non è più una 17enne, bensì una 37enne, ma decide ugualmente di riprendersi ciò all'epoca era per lei la cosa più importante: il titolo di reginetta del ballo.