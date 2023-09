Rania di Giordania comincia l’autunno in total white, il tailleur si indossa col panciotto Credevate che il total white fosse solo per l’estate? Vi sbagliavate e a dimostrare il contrario è stata Rania di Giordania: ecco il suo nuovo candido look con cui ha dato inizio all’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate i classici look reali fatti di mantelli, pellicce di ermellino, cristalli sugli abiti e preziosissime corone, nella quotidianità i Royals d'Europa non esitano a seguire i trend più gettonati del momento, tanto da poter essere considerati a tutti gli effetti vere e proprie icone glamour. Rania di Giordania ne è l'esempio: negli ultimi anni a ogni apparizione pubblica è riuscita ad attirare su di sé le attenzioni dei media internazionali grazie alle sue adorabili scelte di stile, lanciando spesso mode glamour seguite in ogni parte del mondo. Come è cominciato il suo autunno? In un insolito total white: ecco tutti i dettagli del suo nuovo look sofisticato e chic.

Il tailleur bianco di Rania di Giordania

Rania di Giordania è volata a New York con il resto della famiglia reale per alcuni impegni istituzionali e non sorprende che abbia curato nei minimi dettagli il suo guardaroba americano. Se qualche giorno fa era stata la nuora, la principessa Rajwa, a distinguersi per stile con i suoi accessori griffati, ora non si fa altro che parlare della regina. Paparazzata non appena uscita dall'hotel in cui soggiorna, ha incantato tutti in total white con un outfit dal mood mannish ma rivisitato in chiave iper femminile: ha sfoggiato un completo bianco firmato Wardrobe.nyc con pantaloni palazzo a vita alta e panciotto coordinato. Per completare il tutto ha scelto un ulteriore dettaglio candido, la camicia portata con le maniche scorciate.

Il tailleur di Wardrobe.nyc

La regina Rania con gli accessori griffati

Nel look di Rania non sono mancati gli accessori iper griffati: ha abbinato il tailleur a delle pumps col tacco a spillo di Dior, per la precisione il modello decorato con la stampa astratta sui toni del panna, verde e marrone, a una Fendi Baguette in beige e a un paio di occhiali da sole specchiati di Brunello Cucinelli. A dare un ulteriore tocco di luce al total white sono stati gli orecchini pendenti tempestati di cristalli di Wempe e una collana di diamanti e perle di Chaumet. In quanti dopo aver visto le foto della regina di Giordania penseranno ancora che il bianco è un colore esclusivamente estivo? La verità è che risulta perfetto anche per le giornate calde e soleggiate dell'autunno: l'effetto glamour è assolutamente assicurato.