Rania di Giordania vola in Irlanda: il suo maglione verde smeraldo è da avere in autunno Rania di Giordania è volata in Irlanda e ancora una volta ha spopolato col suo stile: ecco per quale motivo si è vestita di verde col maglione destinato a diventare un must dell’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton non è l'unica reale d'Europa a spopolare col suo stile glamour, a farle concorrenza sono le regine e le principesse del resto del continente che sempre più spesso stanno dimostrando di non avere nulla da invidiare alla "cugina" britannica in fatto di gusto. Rania di Giordania, in particolare, ha attirato le attenzioni dei media durante la sua recente apparizione pubblica e lo ha fatto ancora una volta con un outfit destinato a diventare imitatissimo durante le prime giornate fredde dell'autunno. Dopo il completo mannish che ha spopolato qualche giorno fa, ecco cosa ha indossato per la visita in Irlanda e il motivo nascosto dietro la precisa scelta cromatica.

Rania di Giordania rende omaggio all'Irlanda

Rania di Giordania è volata in Irlanda, nelle ultime ore ha fatto visita al Conway Education Centre di Conway Mill, a Belfast, e per l'occasione ha puntato tutto su un look "a tema". Non ha mai disdegnato i colori accesi, dal blu elettrico al rosso fuoco, ma ora ha scelto un vitaminico verde smeraldo. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la scelta di stile è stata tutt'altro che casuale: si tratta infatti di un omaggio al paese ospitante, l'Irlanda, che da sempre considera il verde il suo simbolo. Il motivo? Non solo è il colore del trifoglio ma è anche un riferimento alla primavera, alla natura, alla speranza, nonché la nuance la preferita delle fate.

Maglione Stella McCartney

Il maglione verde della regina Rania

Per la visita in Irlanda Rania ha abbinato un paio di pantaloni palazzo in blu navy a un maglione verde smeraldo destinato a diventare il must dell'autunno: si tratta di un modello firmato Stella McCartney, è contraddistinto da una silhouette avvitata, elastico a costine e maniche coordinate e a sbuffo. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 690 euro. A completare l'outfit in pieno stile irlandese non potevano mancare i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté blu di Jennifer Chamandi con il tallone in pelle dall'effetto pitonato e un micro cinturino sul collo del piede. Capelli sciolti, trucco impeccabile e sorriso smagliante: la regina giordana è icona di bellezza e di stile.