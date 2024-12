Quanto costano i gioielli di Tony Effe: il valore del look sul palco di Sarà Sanremo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andato in onda su Rai 1 Sarà Sanremo, la nuova versione della finalissima di Sanremo Giovani condotta dal direttore artistico del Festival Carlo Conti. Come da tradizione, non solo le giovani proposte si sono sfidate per aggiudicarsi un posto all'Ariston, anche i Big hanno partecipato all'evento per annunciare il titolo della canzone con cui parteciperanno alla gara. Naturalmente tutti ne hanno approfittare per dare il meglio di loro in fatto di stile, da Elodie con un meraviglioso abito vedo non vedo a Noemi con il look con lo scollo di cristalli. Tra i grandi protagonisti della serata non poteva mancare Tony Effe, che ha letteralmente brillato con dei preziosi gioielli di diamanti.

Il look minimal di Tony Effe a Sarà Sanremo 2025

Tony Effe, attualmente al centro dell'attenzione dei media per essere stato "censurato" al concerto di Capodanno a Roma, sarà tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Per la sua prima volta all'Ariston renderà omaggio alla Capitale con il brano intitolato Damme ‘na mano, nel quale pare che celebrerà proprio la romanità.

Tony Effe a Sarà Sanremo

Ieri sera ha calcato il palcoscenico di Sarà Sanremo e lo ha fatto in una insolita versione sobria: niente abiti da rapper o loghi in vista, ha preferito un paio di pantaloni classici total black, una maglia di filo col colletto color panna e dei mocassini con punta metallica di Gucci.

Tony Effe con mocassini Gucci

Tony Effe a Sarà Sanremo con i diamanti griffati

Ad arricchire il look di Tony Effe sono stai i gioielli tempestato di diamanti, tutti firmati Tiffany&Co. Il più prezioso è in assoluto la collana della collezione Tiffany HardWear, un modello in oro bianco con la catena decorata con pavé di diamanti, il suo prezzo?

Collana Tiffany HardWear

Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 92.000 euro. Gli orecchini e l'anello, sempre in oro bianco e diamanti, fanno parte della linea T T1 e costano rispettivamente 5.100 e 6.300 euro. Per quanto riguarda i bracciali, infine, si tratta di due Tiffany Lock Bangle identici ma decorati con diverse quantità di diamanti, quanto costano? 12.600 euro il meno prezioso, 18.300 euro quello più scintillante.

Bracciale Lock by Tiffany