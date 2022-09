Quando Kate Moss sfilò in topless mangiando un gelato: la top model racconta i suoi segreti di moda La top model Kate Model ha aperto l’album dei ricordi, raccontando il dietro le quinte dei suoi look più famosi: l’abito trasparente? Fu un incidente. La sfilata preferita? Quella in cui non indossava (quasi) nulla.

A cura di Beatrice Manca

Due Moss si danno il cambio sul tetto della moda: mentre la figlia Lila conquista le passerelle e le copertine, la madre Kate Moss ha deciso di diventare imprenditrice beauty e di fondare un suo marchio di bellezza, Cosmoss. La top model ha annunciato il debutto della linea cosmetica sfidando la censura di Instagram con un video di nudo e, ora che il marchio è ufficialmente sul mercato, ha deciso di aprire l'album dei ricordi per Vogue, raccontando il dietro le quinte dei suoi fashion moment più iconici.

La sfilata preferita di Kate Moss

Kate Moss ha concesso una lunga intervista a British Vogue per presentare la nuova linea cosmetica Cosmoss, accompagnata da un video in commenta i suoi look più famosi. Chi non ricorda lo sheer dress trasparente, diventando l'epitome del nude look anni Novanta? Ebbene, fu solo un incidente: la top model ha spiegato che il vestito sembrava trasparente solo per l'effetto dei flash dei fotografi, ma non lo era. La carriera della modella britannica è leggendaria (e dura ancora oggi) ma, fra tutti gli show, ce n'è uno a cui è particolarmente legata: una sfilata di Vivienne Westwood del 1993 in cui uscì in passerella praticamente nuda, indossando solo una collana, una minigonna e…un gelato Magnum! La top model doveva camminare e mangiare il gelato al tempo stesso, coprendo il seno nudo con un braccio. Anni dopo, racconta la modella, la figlia Lila sarebbe rimasta stupita dalla minigonna: "Mamma, è così corta!"

La collana di diamanti che Johnny Depp regalò a Kate Moss

Tra le foto che Kate Moss commenta nel video ce n'è una in cui indossa una collana di diamanti. "Sono stati i primi diamanti che io abbia mai avuto", racconta. Un regalo dell'attore Johnny Depp, che a metà degli anni Novanta era il suo fidanzato. A Vogue la modella svela che il regalo arrivò in un modo singolare, a dir poco: Johnny Depp la infilò nelle mutande per farle una sorpresa e, una volta a cena fuori, le chiese di controllare. Immaginate lo stupore di Kate Moss!

Leggi anche Lila Grace debutta su British Vogue: la figlia di Kate Moss segue le orme materne nella moda