Priyanka Chopra in depressione per l’intervento al naso andato male: “Sono imperfetta ma sono io” Un intervento andato male ha fatto piombare l’attrice nella depressione, minacciandone la carriera. Oggi è serena: “I miei difetti sono la mia forza. Se somigliassi ad altre ragazze tradizionalmente belle non sarei più io”.

A cura di Giusy Dente

Priyanka Chopra nel 2009 e nel 2023

Bollywood ha iniziato a corteggiare Priyanka Chopra subito dopo la vittoria del titolo Miss Mondo 2000. In poco tempo si è imposta come star del cinema indiano, ma la sua carriera è stata messa in pericolo da un intervento chirurgico al naso fallito, che ha drasticamente alterato il suo viso minacciando anche il suo equilibrio mentale. Ne ha parlato lunedì mattina al The Howard Stern Show.

Priyanka Chopra nel 2009

Perché Priyanka Chopra si è sottoposta alla chirurgia

Priyanka Chopra ha parlato dell'intervento chirurgico al viso fallito dei primi anni 2000 che l'ha portata a essere chiamata Plastic Chopra: "Sono entrata in una profonda depressione" ha ammesso, ripercorrendo quei momenti difficili. Nata in India, a 12 anni si è trasferita negli Stati Uniti per poi far ritorno a casa a 16 anni. A quell'età ha iniziato a lavorare nel mondo della moda, notata da un agente per la sua bellezza che l'ha portata dritta alla vittoria prima del titolo Miss India e poi di quello Miss Mondo.

Priyanka Chopra nel 2011

A quel punto si sono spalancate per lei le porte di Bollywood, ma la sua carriera è stata minacciata a causa di un intervento chirurgico al naso andato male. I medici le avevano consigliato di rimuovere un polipo nella cavità nasale. Sfortunatamente qualcosa è andato storto: i chirurghi hanno commesso un errore durante la procedura, che le ha stravolto i lineamenti. Con amarezza, Priyanka Chopra ha ricordato di essere stata licenziata da tre diversi film a quel punto. È entrata nel buco nero della depressione, non voleva più uscire di casa né lavorare.

Priyanka Chopra nel 2016

È stato suo padre a salvarla: l'ha aiutata a trovare il coraggio di tornare sotto i ferri per sottoporsi a un intervento chirurgico correttivo. Quando è tornata sul set lo ha fatto a piccoli passi, col regista di Bollywood Anil Sharma. "Avrei dovuto interpretare un ruolo principale e invece sono stata spostata su un personaggio secondario. Quel regista è stato molto gentile. Mi ha detto: anche se è una piccola parte dai il massimo. E così ho fatto" ha raccontato.

Priyanka Chopra nel 2018

Quell'esperienza si è rivelata fondamentale per recuperare la sicurezza in se stessa e proseguire lungo la propria strada, che l'ha condotta fino a Hollywood. Oggi ha fatto pace col proprio volto, con le sue piccole imperfezioni e i piccoli difetti: "I miei difetti sono la mia forza. Se somigliassi ad altre ragazze tradizionalmente belle, allora non sarei più io. Ora quando mi guardo allo specchio penso che forse potrei perdere un po' di peso, che potrei allenarmi un po' di più. Ma sono anche contenta. Questa è la mia faccia. Questo è il mio corpo. Magari sono imperfetta, ma sono io", ha concluso.