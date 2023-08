Charlize Theron e i segni del tempo sul viso, nessuna chirurgia: “Sto solo invecchiando” Nessun lifting andato male: Charlize Theron sta semplicemente invecchiando.

Quando si tratta di invecchiamento, esiste per uomini e donne un doppio standard: all'uomo è concesso avere un corpo segnato dal tempo, i capelli bianchi, può dimostrare l'età che ha. Una donna deve essere eternamente giovane, non le è permesso che il passare degli anni lasci tracce visibili su viso, seno, pancia. Le star di Hollywood, tradizionalmente considerate icone di bellezza, hanno denunciato quanto sistema che le penalizza fortemente e che le rende "inutili" appena entrano negli anta: le offerte di lavoro calano drasticamente, come se all'improvviso si perdesse lo status di professioniste del settore, per il solo fatto di non avere più 30 anni.

Il ricorso alla chirurgia è diventato un modo per "fermare il tempo" e bloccare la propria immagine collegandola a un'idea di eterna giovinezza, ma è un sistema a cui non tutte le star hanno ceduto. Sharon Stone non vuole nascondere l'età che ha, Meryl Streep è fiera delle rughe e dei suoi 70 anni, Salma Hayek non ha problemi a mostrarsi senza filtri e senza trucco, Helen Mirren e Andie MacDowell hanno detto addio alla tintura. Anche Charlize Theron ha detto no alla chirurgia e ha difeso il suo viso naturale, con le inevitabili e normalissime rughe.

Charlize Theron difende le rughe

La 48enne intervistata dalla rivista Allure ha ripercorso alcune tappe iconiche della sua carriera tra cinema e moda. Ha iniziato proprio come modella e ballerina, poi si è data alla recitazione; da 20 anni è testimonial del profumo J'adore di Dior. L'attrice ha smentito di aver fatto ritocchini estetici. L'accusa è arrivata da alcuni haters, convinti che la 48enne abbia fatto ricorso alla chirurgia e che qualcosa sia andato storto.

"Sto solo invecchiando" ha ammesso lei serenamente. "La mia faccia sta cambiando e mi piace che stia invecchiando. Invece la gente pensa che abbia fatto un lifting. Dicono: cosa si è fatta in faccia? Invece sto solo invecchiando! Non significa che ho subito un intervento di chirurgia plastica andato male" ha spiegato.

L'attrice è consapevole del peso che grava sulle donne del mondo dello spettacolo, a cui viene chiesto di mantenere un'immagine eternamente giovane, che non tradisca la reale età. Per gli uomini non è così: "Disprezzo questo concetto e voglio combatterlo, anche le donne vogliono invecchiare in un modo che sembri giusto" ha affermato.