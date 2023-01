Nick Jonas e Priyanka Chopra presentano Malti Marie: la figlia è adorabile col fiore sulla testa Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno presentato ufficialmente in pubblico la loro figlia Malti Marie. Lo hanno fatto durante la cerimonia per la consegna della stella ai Jonas Brothers sulla Hollywood Walk of Fame, in occasione della quale la piccola è apparsa adorabile con un maxi fiore sulla testa.

A cura di Valeria Paglionico

I Jonas Brothers hanno conquistato una stella sulla Hollywood Walk of Fame, entrando ufficialmente nell'olimpo delle star che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. Ieri a Los Angeles si è tenuta l'attesa cerimonia di riconoscimento e i tre fratelli Nick, Joe e Kevin hanno pensato bene di condividere l'emozionante traguardo con le loro famiglie al completo. Se da un lato Joe e Sophie Turner (meravigliosa in total red) hanno lasciato i due figli a casa, Nick e Priyanka Chopra hanno portato con loro anche la piccola Malti Marie. Per la figlia si è trattato di un vero e proprio debutto in pubblico e, a giudicare dal mini look curato nei minimi dettagli, di sicuro non ha deluso le aspettative dei fashion addicted.

Malti Marie, la figlia di Nick Jonas e Priyanka Chopra

I Jonas Brothers hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro vita privata. Sebbene tutti e tre i fratelli abbiano sposato delle donne famosissime, per i figli hanno fatto una scelta diversa: provano a tenerli lontani il più possibile lontani dai riflettori (basti pensare al fatto che Joe Jonas e Sophie Turner non hanno neppure comunicato ai media qual è il nome della secondogenita). Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno però deciso di fare una piccola eccezione per la cerimonia organizzata sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles: sono arrivati all'evento con la piccola Malti Marie, "dandola in pasto" ai fotografi per la prima volta nella sua vita. La bimba è nata a gennaio 2022 da madre surrogata ma, essendo venuta al mondo prematura, è rimasta in terapia intensiva per 100 giorni. Oggi ha un anno ed è assolutamente adorabile.

Malti Marie e Priyanka Chopra

Il look di Malti Marie per il debutto in pubblico

Malti Marie ha passato l'intera cerimonia tra le braccia di mamma Priyanka, apparendo dolce e trendy con un look candido. Per lei è stato scelto un completino in tweed color panna caratterizzato da mini blazer e una gonnellina coordinata. T-shirt bianca, stivaletti con la pelliccia abbinati e calzamaglie hanno reso ancora più sofisticato l'outfit. A fare la differenza è stato il frontino, ovvero un elastico bianco decorato con un maxi fiore al centro della testa. Nick Jonas non ha perso occasione per farle una dolce dedica durante il suo discorso: "Malti Marie, non vedo l'ora di tornare qui con te tra 15 anni e metterti in imbarazzo di fronte ai tuoi amici". Insomma, la bimba potrà anche avere solo un anno ma sembra già essere destinata a diventare una diva come i suoi genitori.

Leggi anche Priyanka Chopra, da Miss Mondo a Hollywood