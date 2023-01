Sophie Turner fiammante sulla Hollywood Walk of Fame: abbina il completo ai capelli rossi I Jonas Brothers hanno conquistato una stella sulla Hollywood Walk of Fame e hanno partecipato alla cerimonia con le loro famiglie. Sophie Turner, la moglie di Joe, è apparsa fiammante in total red: ecco chi ha firmato il suo look.

A cura di Valeria Paglionico

I Jonas Brothers hanno raggiunto uno dei traguardi più importanti della loro carriera: dopo aver spopolato per anni con le loro hit, ora hanno conquistato una stella sulla Hollywood Walk of Fame. I tre fratelli Nick, Joe e Kevin hanno partecipato all'emozionante cerimonia con le loro famiglie, dando prova di essere super unite. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico sono state soprattutto le mogli dei tre cantanti, prima tra tutte Sophie Turner, attrice di Il Trono di Spade e moglie di Joe Jonas, apparsa meravigliosa in total red: ecco chi ha firmato il suo look fiammante.

Sophie Turner in total red

Sophie Turner è stata tra le grandi protagoniste della cerimonia organizzata in onore dei Jonas Brothers per la consegna della stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'attrice, che solitamente preferisce rimanere lontana dai riflettori, è tornata in pubblico in una versione fiammante, incantando tutti col suo fascino glaciale. Ha indossato un completo rosso firmato Magda Butrym, la stilista di origini polacche più amata dalle star da qualche tempo a questa parte. Ha abbinato un paio di pantaloni aderenti e a vita alta a una giacca rossa con dei volant asimmetrici su uno dei lati, completando il tutto con un paio di décolleté col tacco a spillo in tinta.

Sophie Turner in Magda Butrym

Il nuovo hair look di Sophie Turner

Per quanto riguarda il make-up, Sophie Turner ha puntato su dei colori naturali con rossetto nude e un sottile tocco di fard e di mascara, mettendo così in risalto i lineamenti perfetti che da sempre la contraddistinguono. A fare la differenza sono stati i capelli: l'attrice ha detto addio al biondo glaciale che sfoggiava ne Il Trono di Spade, da circa un anno è passata al rosso, anche se col passare del tempo lo ha reso sempre più chiaro e sfumato. Se nel 2022 sfoggiava una meravigliosa chioma mogano, ora ha optato per una nuance ramata con dei colpi di luce che vanno nel rosso fuoco. In questa versione fiammante non è forse super glamour?

