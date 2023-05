Priyanka Chopra critica la cena del Met Gala: “Dopo avevo ancora fame, non c’era neanche il pane” L’attrice Priyanka Chopra sa che le sue lamentele potrebbero costarle l’invito per il prossimo anno: ecco cosa si mangia alla cena del Met.

A cura di Beatrice Manca

Tutti conoscono il Met Gala il suo famoso red carpet dove le star si sfidano a colpi di stile. Pochi però sanno che, una volta chiuse le porte della sala, l'evento prosegue con una cena privata e un party. Quest'anno non tutti hanno gradito la cena: Priyanka Chopra, attrice di Citadel e Love Again, ha ammesso di essersi alzata affamata e ha criticato l'organizzazione dell'evento per non aver neanche servito il pane.

Cosa si mangia al Met Gala

L'evento è organizzato da Vogue e, secondo quanto riferito dalla rivista, il menu della cena consisteva in "zuppa fredda di piselli primaverili con verdure per bambini, crème fraîche al limone e neve al tartufo, seguita da salmone Ōra King con nage di verdure, asparagi, fragole in salamoia e ravanello, il tutto servito su porcellana vintage". Piatti raffinati, ma evidentemente non abbastanza da saziare gli ospiti. Pryanka Chopra, arrivata al Met in un sontuoso abito nero di Valentino per celebrare Karl Lagerfeld, è dovuta correre ai ripari mangiando in stanza.

La polemica di Priyanka Chopra

Durante un'intervista televisiva al programma Good Morning America l'attrice di origine indiane, premiata Miss Mondo nel 2000, ha detto di essere felice di aver partecipato al Met Gala 2023: secondo lei, la parte più bella dell'evento è incontrare vecchi amici e colleghi sul red carpet. "Ma ho una lamentela – ha aggiunto – durante la cena non c'era il pane, ero così affamata dopo". Poi ha raccontato che il marito, Nick Jonas, ha ordinato una pizza mentre tornava in hotel. Tra le risate generali, Priyanka Chopra ha anche riconosciuto che le sue dichiarazioni potrebbero costarle l'invito per l'anno prossimo: "Se non mi vedi al Met, sai perché".