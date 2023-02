Pilar Fogliati tra moda e cinema: alle sfilate milanesi è chic col fiocco tra i capelli È bow mania: alla Milano Fashion Week Pilar Fogliati ha scelto un look semplice e colorato, valorizzato da un fiocco tra i capelli (l’accessorio del momento).

A cura di Giusy Dente

Pilar Fogliati in Giorgio Armani

Dopo il successo della serie Netflix Odio il Natale, Pilar Fogliati è ora al cinema con un film in cui, oltre a fare da "quadrupla" protagonista, fa anche da regista. In Romantiche, infatti, interpreta quattro ruoli diversi, quattro differenti modi di essere donna. L'esilarante commedia porta sul grande schermo tutto il talento dell'attrice piemontese classe 1992, diplomata all'Accademia Silvio d'Amico di Roma. La trentenne, amatissima soprattutto dal pubblico più giovane, è stata ospite della Milano Fashion Week appena conclusa, dove ha preso parte allo show di Giorgio Armani.

Pilar Fogliati veste Giorgio Armani

Giorgio Armani alla Milano Fashion Week appena conclusa ha fatto sfilare in passerella la sua delicata collezione Autunno/Inverno 2023-24, interamente ispirata ai colori delicati e tenui della cipria. Allo show hanno partecipato tantissime celebrities, volti noti, amici di vecchia data della Maison: Isabelle Huppert, Ornella Vanoni, Cristiana Capotondi, Mara Sattei, Francesca Fagnani (chele creazioni dello stilista le ha indossate sul palco dell'Ariston). Era presente anche Pilar Fogliati, che sui social ha orgogliosamente condiviso le foto assieme a "re Giorgio", mostrando a fan e follower il suo colorato look.

Pilar Fogliati in Giorgio Armani

Pilar Fogliati alla Milano Fashion Week

Pilar Fogliati ha scelto un look colorato per la MFW. L'attrice ha preso parte allo show di Giorgio Armani con un abito del brand in un'accesa tonalità blu: il vestito presenta scollatura rettangolare, bretelle a effetto intrecciato che si chiudono a V sulla schiena, ampia gonna morbida più stretta sul fondo. Lo ha abbinato a sandali neri con cinturino sottilissimo attorno alle caviglie, aggiungendo la Baguette mini della Maison, in blu anche questa.

Pilar Fogliati in Giorgio Armani

La borsa, impreziosita da moschettoni e dettagli in oro, sul sito ufficiale costa 750 euro. Per dare un tocco di classe all'outfit, l'attrice ha aggiunto anche un fermaglio tra i capelli a forma di maxi fiocco. Questo elemento è un must della moda Autunno/Inverno 2022-23, ha conquistato red carpet e serate di gala: le celebrities hanno sfoggiato fiocchi nei look in tantissime occasioni importanti. Capelli liscio sciolti e make-up leggerissimo per la 30enne, che ha illuminato le labbra con un velo di gloss e messo in risalto le guance con un blush rosato, distinguendosi per eleganza, semplicità e naturalezza.