I fiocchi conquistano il tappeto rosso: la tendenza più romantica del Festival di Venezia Julien Moore li appunta sui capelli, Florence Pugh li indossa sulle scarpe, Rocío Muñoz Morales sul vestito: i fiocchi sono l’ossessione moda delle star a Venezia.

A cura di Beatrice Manca

Sydney Sweeney in Giorgio Armani Privé

Vezzosi, romantici, chic e un po' frivoli: i fiocchi sono stati i veri protagonisti del red carpet della Mostra internazionale del cinema di Venezia. Sui capelli, sugli abiti, perfino sulle scarpe, in versione micro o maxi: sul tappeto rosso è un'esplosione di nastri. Da Julianne Moore a Greta Ferro, dalla madrina Rocio Morales a Florence Pugh, la bow mania conquista le star e si conferma la tendenza chic da copiare questo autunno.

Julianne Moore rilancia i fiocchi neri sui capelli

Tra le paladine del revival dei fiocchi c'è sicuramente la presidentessa di giuria Julianne Moore, che ha inaugurato la kermesse con i capelli rossi raccolti da un fiocco nero. Il tocco finale dello scintillante look firmato Valentino Couture: una coda bassa sulla nuca, facilissima da copiare con un semplice nastro di raso o velluto.

Julianne Moore in Valentino con un fiocco sui capelli

Da lì in poi è stato un tripudio di fiocchi, neri o colorati: la stessa Julianne Moore ha replicato con un abito lungo Miu Miu, impreziosito da un fiocco piatto sulla scollatura.

Leggi anche Festival di Venezia 2020: Vanessa Incontrada in rosso infiamma il red carpet

Julianne Moore in Miu Miu

Anche Sydney Sweeney ha puntato tutto sui maxi fiocchi per il red carpet di Venezia: ha indossato un abito Giorgio Armani Privé blu notte con un fiocco sulla scollatura e ha raccolto i capelli biondi sulla sommità del capo con un fiocco di velluto nero.

Sydney Sweeney in Giorgio Armani Privé

Gli abiti-fiocco sul red carpet di Venezia 79

La moda dell'Autunno/Inverno 2022-23 ha due anime: grintosa e audace, tra look total pelle e blazer maschili, o romantica e delicata. Le passerelle rilanciano ballerine in raso, slingback, gonnelline da tennis e, ovviamente, fiocchi. Il red carpet di Venezia conferma la tendenza: la madrina Rocío Muñoz Morales ha inaugurato la kermesse con un abito bicolor di Giorgio Armani Privé impreziosito proprio da un fiocco in vita, mentre Lili Reinhart è apparsa eterea in Miu Miu con un fiocco lilla sottile a rifinire l'abito.

Rocío Muñoz Morales con l’abito–fiocco Giorgio Armani Privé

Fiocchi, fiocchi e ancora fiocchi: da Eugenia Silva a Raffey Cassidy, moltissime star a Venezia hanno scelto abiti con un fiocco sulla scollatura, sulle spalle o sulla schiena. Il più chic? Nero e in contrasto con l'abito, come quello indossato da Jenny Walton.

Jenny Walton in Prada

A Venezia i fiocchi spopolano su scarpe e accessori

Se la tendenza degli abiti col fiocco è troppo romantica per voi, iniziate da un accessorio: sul red carpet di Venezia Florence Pugh ha incantato con un abito d'alta moda firmato Valentino completato da scarpe con un fiocco di raso sulla caviglia e un tripudio di piume.

Le scarpe con il fiocco di Florence Pugh firmate Valentino Haute Couture

I fiocchi possono essere indossati anche con ironia, come fa Levante: la cantante, da poco diventata mamma, ha salutato Venezia con un maxi cappello a tesa larga (larga a dir poco!) coronato da un grande fiocco. Un po' Rossella O'Hara, un po' Audrey Hepburn.