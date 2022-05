Beatrice di York torna in pubblico col marito: il romantico look a fiori col fiocco tra i capelli Beatrice di York ha visitato l’anteprima del Chelsea Flower Show col marito Edoardo Mapelli Mozzi e per l’occasione ha puntato tutto su un look romantico e bon-ton. Abito a fiori, tacchi e fiocco tra i capelli: la principessa sembrava essere uscita da una fiaba.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore è stato inaugurato il Chelsea Flower Show 2022, si tratta della più grande ed importante esposizione floreale della Gran Bretagna che ogni anno attira l'attenzione di innumerevoli visitatori, primi tra tutti i rappresentanti della Royal Family. Non sorprende, dunque, che la regina si sia concessa un'uscita pubblica per l'inaugurazione, in occasione della quale è apparsa elegantissima in rosa e con una spilla preziosa sul petto. Tra i rappresentanti dei Windsor c'era anche la principessa Beatrice di York: ha partecipato all'evento in compagnia del marito Edoardo Mapelli Mozzi, sfoggiando un adorabile look dai dettagli romantici.

Beatrice di York passeggia tra i fiori col marito

Beatrice di York è una delle principesse più "defilate" della famiglia Windsor e, nonostante la posizione bassa nella linea di successione le conceda una certa libertà, preferisce tenersi distante dai riflettori il più possibile. Non sorprende, ad esempio, che non abbia mai mostrato in pubblico la figlia Sienna Elizabeth, nata dal matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi lo scorso settembre. In occasione dell'anteprima del Chelsea Flower Show 2022 ha però fatto un'eccezione, presentandosi in pubblico al fianco del marito. È proprio con lui che ha passeggiato tra i giardini e le aiuole in fiore, dando prova del fatto che il rapporto è solido e profondo.

Beatrice di York col marito Edoardo Mapelli Mozzi

Quanto costa l'abito a fiori di Beatrice di York

Per un evento tanto romantico Beatrice di York poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no e si è adeguata al mood della visita. Ha infatti indossato uno splendido abito floreale firmato Reformation, un modello a fondo bianco decorato con delle maxi rose blu all over (prezzo 295 euro). È avvitato sul punto vita, ha le maniche a sbuffo, la gonna lunga fino alla caviglia e un profondo spacco laterale (che la principessa ha però quasi sempre coperto con borsetta e soprabito). Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté col tacco larghe e due fibbie intorno alla caviglia e un maxi fiocco che le ha permesso di legare i capelli in un mezzo raccolto. Insomma, Beatrice non avrebbe potuto scegliere nulla di più romantico ed è stata proprio questa dolcissima scelta di stile a farla finire al centro dell'attenzione dei media.

Leggi anche Beatrice di York si è fidanzata: abito a fiori e anello di diamanti in mostra per le foto ufficiali