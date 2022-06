Beatrice di York inaugura il Royal Ascot: è regina di fiori con maxi frontino e borsa personalizzata È tornato il Royal Ascot e la prima rappresentante di casa Windsor che vi ha partecipato è stata Beatrice d York. La principessa si è trasformata in una vera e propria regina di fiori: si è vestita in coordinato col marito Edoardo Mapelli Mozzi e ha sfoggiato un’adorabile borsetta personalizzata.

È tornato il Royal Ascot, l'evento ippico più amato dall'aristocrazia britannica che negli ultimi 2 anni era "andato in pausa" a causa della pandemia. I seguaci della Royal Family di sicuro ricorderanno che nelle precedenti edizioni i Windsor avevano approfittato dell'appuntamento per sfidarsi a colpi di stile ma sempre rispettando un preciso e rigoroso dress code. In questo 2022 le regole in fatto di abiti sono un po' meno rigide: l'obiettivo è rendere il tutto un po' più casual ed eccentrico, tanto che addirittura agli uomini sarà permesso di indossare anche delle camicie cubane e non necessariamente il tradizionale tight. La prima ospite reale che ha partecipato alle gare? Beatrice di York, che per l'occasione si è trasformata in una regina di fiori.

Chi ha firmato l'abito a fiori di Beatrice di York

Al Royal Ascot 2022 non potevano mancare gli ospiti reali fin dalla giornata inaugurale: la prima a farsi vedere è stata la principessa Beatrice di York che, accompagnata dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare icona di stile. Ha puntato su un appariscente look floreale sui toni del rosa che si rivelerà perfetto per l'estate in arrivo. La principessa ha infatti sfoggiato un abito chemisier a fondo bianco decorato all-over con delle rose pink, un modello firmato Zimmermann con le maniche a sbuffo, la gonna a balze lunga fino alla caviglia e un cintura di corda che le ha segnato il punto vita.

Abito Zimmermann

Beatrice di York veste in coordinato col marito

Per completare il tutto Beatrice ha scelto un paio di décolleté col tacco a spillo in rosa cipria di Gianvito Rossi e un pomposo cerchietto formato maxi di Juliette Millinery, per la precisione un modello di corda che non poteva passare inosservato, decorato con fiori total pink e nastri in tinta. La vera chicca dell'outfit? La borsetta, ovvero una pochette intrecciata con le sue iniziali BY ricamate sul davanti. Anche Edoardo Mapelli Mozzi non è stato da meno in fatto di eleganza e ha abbinato la classica giacca tight a panciotto, cilindro e cravatta rosa (coordinata al look della moglie). I Royals che nei prossimi giorni parteciperanno alle gare del Royal Ascot riusciranno a essere ancora più adorabili e glamour?

