video suggerito

Perché Paris Hilton ha messo in vendita i vestiti del suo guardaroba personale Paris Hilton ha siglato una collaborazione con Vestiaire Collective: ha messo in vendita (per una giusta causa) alcuni suoi vestiti griffati. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

I recenti incendi che hanno sconvolto Los Angeles hanno colpito anche la casa di Paris Hilton, andata distrutta. Per l'imprenditrice è stato un trauma vedere la propria abitazione ridotta a un cumulo di macerie. L'accaduto l'ha colpita al punto da spingerla a fare qualcosa di concreto per dare una mano, ben consapevole della necessità di fondi per la ricostruzione.

L'iniziativa di Paris Hilton

L'influencer ha stretto una collaborazione con Vestiaire Collective, la nota piattaforma globale dedicata allo shopping di abbigliamento di lusso di seconda mano. Paris Hilton ha messo in vendita sul sito alcuni capi del proprio guardaroba, abiti che possono rendere felice qualche fan o qualche appassionato e al tempo stesso contribuire a una nobile causa. I proventi netti della vendita, infatti, andranno a favore della sua associazione no-profit 11:11 Media Impact e utilizzati per fornire assistenza finanziaria alle famiglie che hanno perso la casa, mettendo a disposizione alloggi temporanei e beni di prima necessità. L'associazione è impegnata soprattutto per proteggere i minori, ma nel periodo degli incendi il team si è attivato anche per dare una mano nelle operazioni di soccorso e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di offrire risorse e supportare le comunità colpite.

Paris Hilton ha messo in vendita su Vestiaire Collective quasi 100 pezzi esclusivi di seconda mano, provenienti dal suo guardaroba personale e che quindi ne riflettono perfettamente lo stile glamour. Tra i capi ci sono una tuta in velluto Juicy Couture, t-shirt con slogan firmate da Paris Hilton, una giacca Von Dutch, giacche di jeans decorate con il ricamo "Paris Hilton" sul retro, una borsa vintage Takashi Murakami x Louis Vuitton, una giacca da motociclista Miu Miu, mini abiti di Lanvin, Mugler, Self-Portrait e Zhivago; e ancora borse e scarpe Balenciaga, Versace e Giuseppe Zanotti, un cappotto Max Mara due abiti da sera Pamella Roland. I prezzi vanno da 75 a 2.250 euro e saranno disponibili per l'acquisto in tutto il mondo.

Leggi anche Lourdes Leon Ciccone in topless alle sfilate: infiamma Parigi con la tutina trasparente

L'imprenditrice ha commentato:

Ho sempre abbracciato l’idea di osare e di divertirmi con la moda. Spero che i pezzi del mio guardaroba possano ispirare le persone a creare il proprio stile e a celebrare la propria originalità. Questa vendita sostiene il lavoro della mia fondazione per le operazioni di soccorso legate agli incendi devastanti di Los Angeles e la nostra missione di proteggere i giovani più vulnerabili dagli abusi, portando speranza a chi ne ha bisogno. Non c’è niente di meglio di questa vendita per combinare le mie due più grandi passioni, la moda e la beneficenza.