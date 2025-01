La casa di Paris Hilton da 8 milioni distrutta dagli incendi a Los Angeles: com’era fatta

I devastanti incendi che hanno colpito la città di Los Angeles (California) si sono abbattuti anche sul quartiere dove si concentrano diverse residenze di lusso di star hollywoodiane. Qualcuno ha purtroppo visto la propria abitazione distrutta. È il caso di Paris Hilton. La residenza di Malibu acquistata pochi anni fa è stata stata divorata dalle fiammee ridotta a un cumulo di macerie. Con dolore ha testimoniato lei stessa sui social la situazione, mostrando come è attualmente ridotta la villa, letteralmente rasa al suolo.

Paris Hilton e Carter Reum avevano acquistato la villa di Malibu nel 2021, per 8,4 milioni di dollari. L'avevano comprata dall'ex presidente della Universal Pictures, Tom Pollock e si era occupato dell'affare l'agente immobiliare Chris Cortazzo, sul cui sito sono disponibili le spettacolari immagini della lussuosa residenza, fotografata in tutto il suo splendore.

La villa sulla spiaggia da 275 metri quadrati, ristrutturata nel 1955, era disposta su due livelli. Aveva: tre camere da letto (tra cui la suite padronale con vista sull'oceano) e tre bagni, cucina arredata in stile moderna, soggiorno open space, sala da pranzo con camino, due balconi e in più sala multimediale e lavanderia. A completare il tutto, una jacuzzi direttamente affaccia sull'oceano. Di tutto questo, non resta più niente.

In un post su Instagram ha mostrato lei stessa la devastazione del posto: la villa è irriconoscibile, completamente rasa al suolo. Ha espresso tutto il suo dolore, nel vedere un posto così caro, quello dove stava crescendo i suoi figli, ormai ridotto a un cumulo di macerie.

Nel suo lungo messaggio ha scritto:

Sono qui in quella che era la nostra casa col cuore spezzato: è veramente indescrivibile. A vederlo con i miei occhi, mi sento come se il mio cuore si fosse frantumato in mille pezzi. Questa casa non era solo un posto in cui vivere: qui abbiamo sognato, riso e creato i ricordi più belli come una famiglia. Vederlo ridotto in cenere è devastante, oltre ogni parola. Ciò che mi spezza ancora di più il cuore è sapere che questa non è solo la mia storia. Tante persone hanno perso tutto. Eppure, in questo dolore, so di essere incredibilmente fortunata. I miei cari, i miei bambini e i miei animali sono al sicuro. Questa è la cosa più importante. Che questo sia un promemoria. La vita può cambiare in un istante ed è l'amore che condividiamo a contare davvero.