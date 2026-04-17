La pelliccia a cuore indossata da Rihanna venduta per 18 mila euro: triplicata la stima iniziale dell’asta

Rihanna in Saint Laurent by Hedi Slimane

Tra i tanti momenti epici con Rihanna protagonista, ce n'è uno che risale ormai a 10 anni fa, ma rimasto impresso nella memoria di tanti. La cantante è stata fotografata mentre dava da mangiare agli uccelli su un marciapiede di New York, nel quartiere Soho, alle 7 del mattino! Nè l'orario né la situazione, ovviamente, l'hanno sottratta all'imperativo di essere trendy, che la guida da sempre. In quell'occasione, infatti, non era certo in tuta o in pigiama, bensì avvolta in una morbida e calda pelliccia rossa a forma di cuore gigantesco. Ricordava il personaggio dei Looney Tunes, il mostro peloso Gossamer! Il capo in questione fece all'epoca il giro del web, per la sua particolarità: si trattava di un cappotto in pelliccia di volpe firmato Saint Laurent by Hedi Slimane, che costava 15.500 dollari.

La cappa venduta all’asta

Faceva parte della collezione Autunno/Inverno 2016-17 del brand. La mantella presenta spalle curve strutturate, aperture laterali per le braccia e fodera interna in raso nero. Il capo aveva fatto da look di chiusura della sfilata della Maison, uno show importantissimo perché ha visto la fine della collaborazione tra lo stilista e la Casa di Moda. Slimane, inserendo la mantella nel momento finale, ha forse voluto simbolicamente dare un tocco di saluto nostalgico e al tempo stesso affettuoso, romantico. Era pur sempre un'era che finiva. La mantella è resa ancora più preziosa proprio da questo simbolismo che si porta dietro. All'essere stato uno degli ultimi capi disegnati da Hedi Slimane prima dell'addio, si aggiunge il tocco "pop" aggiunto da Rihanna, che l'ha indossata in un momento cult. Insomma, è certamente qualcosa che vale la pena possedere, per un collezionista, un esperto, un appassionato.

Rihanna in Saint Laurent by Hedi Slimane

La cappa a forma di cuore è stata messa all'asta e venduta il 16 aprile dalla casa d'aste parigina Maurice Auction che ha organizzato un evento assieme alla casa d'aste londinese Kerry Taylor. Protagonisti assoluti della vendita, abiti ed accessori di Haute Couture, messi preventivamente in mostra in una boutique del Marais per essere ammirati. Decine i lotti presentati al pubblico da Schiaparelli a Gucci by Tom Ford, da Comme des Garçons a Maison Margiela e ancora Versace, Dior, Vivienne Westwood, Givenchy, Alaïa, Valentino by Pierpaolo Piccioli, Prada. Il valore della famosa creazione di Hedi Slimane (lotto 202) era stato stimato tra i 3000 e i 5000 euro, ma la vendita ha superato le aspettative. L'asta si è chiusa con una cifra pari a oltre tre volte quella stimata inizialmente. Qualcuno evidentemente la voleva davvero tanto, visto che è stato pronto a sborsare 18.200 euro.

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