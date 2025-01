Jennifer Lopez dona centinaia di suoi vestiti alle vittime degli incendi di Los Angeles

video suggerito

Gli incendi di Los Angeles stanno letteralmente devastando la città da oltre una settimana e la Contea si è vista costretta a dichiarare l'emergenza sanitaria a causa dei fumi e delle particelle leggere trasportate dall'aria. Al momento ci sono almeno 25 vittime e innumerevoli persone che hanno perso la casa e, a giudicare dalla devastazione provocata dai roghi, questi numeri potrebbero continuare a salire. Le star che si stanno mobilitando in prima persona sono moltissime e stanno facendo il possibile per aiutare coloro che hanno perso tutto. L'ultima arrivata è stata Jennifer Lopez, che ha voluto donare abiti e accessori del suo armadio personale.

La donazione di Jennifer Lopez

Stando alle indiscrezioni pubblicate dal DailyMail, Jennifer Lopez ha fatto una cospicua donazione di abiti e accessori alle persone che hanno visto la loro casa rasa al suolo a causa degli incendi di Los Angeles. Avrebbe preso i capi direttamente dal suo armadio e, dopo averli piegati e riposti in apposite scatole, li avrebbe caricati su camion destinati alle vittime. Tra i capi donati naturalmente non ci sono i look da red carpet o da serata di gala ma sneakers, maglioni, giacche invernali e altri vestiti cozy e casual, ovvero tutto il necessario per far rimettere in piedi le persone che vivono un momento di difficoltà.

Dagli abiti alle creme per il viso

Jennifer Lopez colleziona vestiti da 30 anni, dunque aveva moltissimo materiale da cui attingere per le donazioni. Tra gli accessori che ha regalato ci sono anche dei prodotti della sua collezione beauty, soprattutto detergenti per il viso e creme idratanti. Il valore della donazione non è stato calcolato, la cosa certa è che i primi camion sono partiti la scorsa settimana e ancora oggi continuano i loro viaggi alla volta di Los Angeles. A ricevere tutto sono gli studenti, gli insegnanti e le famiglie che lavorano nel distretto scolastico di Los Angeles e nelle scuole di Pasadena.