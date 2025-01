video suggerito

Com’era fatta la casa di Mandy Moore: gli incendi di Los Angeles l’hanno distrutta L’attrice ha testimoniato sui social la distruzione che regna a Los Angeles, nel suo quartiere: gli incendi hanno quasi distrutto del tutto la sua abitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Evacuazioni, emergenza sanitaria, allarme sciacallaggio: la situazione a Los Angeles peggiora e intanto cresce il numero di sfollati, morti, feriti causati dai devastanti incendi che hanno colpito la città. La zona maggiormente interessata dal disastro è residenziale e vi si concentrano anche le abitazioni di diverse celebrities: sono andate distrutte le case di Adam Brody e Leighton Meester, di Anthony Hopkins, di Paris Hilton. La sua villa è un cumulo di macerie. È andata leggermente meglio a Mandy Moore. La villa di Altadena, in California, è "miracolosamente" ancora in piedi, ma buona parte è stata inghiottita dalle fiamme. L'attrice ha espresso il suo dolore sui social pensando a chi ha perso tutto e ha mostrato la situazione.

La casa di Mandy Moore coinvolta negli incendi

La protagonista dell'acclamata serie tv This Is Us ha condiviso su Instagram un aggiornamento sullo stato della sua casa: benché sia ancora in piedi, buona parte è andata distrutta. Nello specifico le fiamme hanno divorato il garage, tutta la parte sul retro e lo studio del marito, dunque sono andati persi anche tutti gli strumenti e l'attrezzatura musicale. "Non è vivibile, ma è per lo più intatta" ha scritto addolorata.

In quella casa l'attrice viveva col marito Goldsmith e coi loro tre figli: August, Oscar e Louise rispettivamente di 3 anni, 2 anni e appena 3 mesi. Era lì che stavano costruendo i loro ricordi di famiglia. Eppure, nella disgrazia, si sentono fortunati. "Tutti quelli che conosciamo hanno perso tutto – ha scritto Mandy Moore – Ogni casa nella nostra strada è andata perduta. I miei suoceri, mio fratello e mia cognata a 6 settimane dall'accoglienza del loro primo figlio, i nostri migliori amici. Ci sentiamo stranamente in colpa per i sopravvissuti". La 40enne si è detta pronta ad aiutare per la ricostruzione: "Faremo il possibile. Altadena è forte".

Come era fatta la casa di Mandy Moore

La famiglia aveva proprio di recentemente completato la ristrutturazione della proprietà, andata avanti diversi anni. Mandy Moore si era rivolta all'architetto Emily Farnham e all'interior designer Sarah Sherman Samuel. Sul profilo Instagram di quest'ultima ci sono delle foto che mostrano tutto l'avanzamento dei lavori nella casa: da quando sul posto c'era solo un cantiere fino all'abitazione finalmente finita, in tutto il suo splendore.

L'attrice e il compagno avevano optato per un'abitazione in stile coloniale spagnolo, dominata da colori chiari sia all'interno che all'esterno. Nella zona giorno, con camino e ampie finestre, spiccavano doppi archi sul soffitto, travi in legno e scaffalature. Diversi i punti luce di design nelle stanze, con lampade molto originali. Ben studiati anche i tocchi di colore, per esempio una carta da parati blu con motivi di uccelli, alberi e fiori. E ancora: bagno con piastrelle bicolore e mobili in legno. Di tutto questo resta poco o niente.

