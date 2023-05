Perché Madonna ha messo in mostra dei grossi lividi sulle gambe Madonna è tornata a provocare i suoi followers sui social. Ha postato delle foto con dei grossi lividi sulle gambe in vista: perché lo ha fatto?

A cura di Valeria Paglionico

Madonna è l'indiscussa regina del pop internazionale e fin dagli esordi della sua carriera riesce sempre a far parlare di sé. Non è nuova alle provocazioni, soprattutto nell'ultimo periodo in cui sembra letteralmente scatenata. Scatti in topless, sfide alla censura social e foto in bagno: nei mesi scorsi la cantante ha fatto di tutto pur di attirare le attenzioni dei media. Di recente è ancora una volta finita sui giornali e il motivo è molto particolare: ha messo in mostra dei grossi lividi sulle gambe. Come li ha fatti e perché ha voluto rivelarli?

Il "sacrificio" di Madonna

Perché Madonna ha dei grossi lividi sulle gambe? Nessun dramma all'orizzonte, semplicemente è alle prese con le prove per il The Celebration Tour, la serie di concerti in giro per il mondo che ha organizzato per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Sul palco la vedremo cantare, ballare e scatenarsi sulle note delle hit da lei firmate che hanno fatto storia ed è chiaro che sta faticando non poco per raggiungere un risultato impeccabile, soprattutto se si considera che ha 64 anni. Non sorprende, dunque, che al motto di "Sacrificio" abbia mostrato con orgoglio i lividi: sono i segni del fatto che sta per tornare a dominare i palcoscenici internazionali.

Madonna mostra i lividi

Madonna in shorts e parigine

Per le prove del tour Madonna non ha rinunciato allo stile e alla sensualità. Ha infatti abbinato un paio di pantaloncini della tuta rossi strappati sui lati (hanno rivelato una culotte total black) a un top smanicato nero con le paillettes e con una stampa tricolor sul petto. Per completare il tutto ha scelto delle parigine alte fin sopra al ginocchio e degli occhiali da vista da gatta. Non ha rinunciato ai capelli rosso fuoco, li ha portati sciolti ed extra lisci, mettendo in risalto le lunghezze. Chi direbbe mai che la popstar ha superato i 60 anni?