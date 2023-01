Madonna diventa la Vergine Maria: in copertina dopo l’annuncio del tour per i 40 anni di carriera Madonna sta per tornare sul palco, per i 40 anni di carriera ha annunciato un nuovo tour mondiale che farà tappa anche in Italia. Per l’occasione si è trasformata nella Vergine Maria, diventando protagonista di una copertina tra il sacro e il profano.

A cura di Valeria Paglionico

Madonna per Vanity Fair

Madonna è tornata: nel 2023 festeggia i suoi 40 anni di carriera e per celebrare al meglio questo traguardo ha annunciato le date di un esclusivo tour mondiale. Lo ha fatto con una locandina che ricorda i suoi esordi negli anni '80, quando fece parlare di sé con l'ormai iconico reggiseno con le coppe a cono di Jean Paul Gaultier. Oggi, dopo aver più volte dimostrato di essere ancora la regina del trasformismo nonostante l'età che avanza, è prontissima per ricominciare a conquistare i palcoscenici internazionali. Prima di dare il via ai concerti del Celebration Tour (che in Italia farà tappa a Milano il 23 dicembre), ha però voluto lanciare l'ennesima provocazione: si è trasformata nella Vergine Maria.

Madonna, lo shooting è un'opera d'arte

Al motto di "Icona. Pioniera. Diva. Popstar", la rivista Vanity Fair ha dedicato la copertina del suo primo Icon Issue a Madonna, un'indiscussa icona della cultura contemporanea. Sebbene non abbia mai avuto paura di osare, questa volta si è davvero superata. Oltre a parlare di femminismo, di inclusione e dei progetti futuri, si è anche lasciata immortalare dai fotografi Luigi & Iango, dando vita a uno shooting a metà tra il sacro e il profano. Il progetto ha richiesto ben 2 giorni di continue riprese: si tratta di un vero e proprio short movie, di una performance di urban art che andrà in mostra a Milano a partire da settembre 2023. Per l'occasione la popstar ha ricoperto i panni della Vergine Maria, posando con il cuore trafitto da spade e le lacrime che le segnano il viso.

Chi ha firmato il velo di Madonna

Madonna indossa una corona spinata in total gold, un velo di pizzo bianco sul capo e un ulteriore mantello nero e oro proprio come una divinità. Il fashion director è B. Åkerlund, che ha scelto personalmente per Madonna tutti gli abiti firmati Dolce&Gabbana che ha indossato (alcuni sono stati realizzati in esclusiva per lei, altri provengono dalle collezioni di Alta Moda). Nello shooting la cantante ha anche riprodotto la scena dell'Ultima Cena ricoprendo i panni di Gesù ma circondata da 12 donne al posto dei 12 apostoli. Insomma, Madonna ha dato l'ennesima prova di essere un'artista capace di reinventarsi: anche dopo i 60 anni continua a essere un'icona irriverente, sorprendente e unica nel suo stile.