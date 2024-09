video suggerito

Perché l’orologio messo in vendita da Trump è una truffa: quanto vale davvero il Victory Tourbillon Donald Trump ha lanciato una linea di orologi, finiti al centro della polemica per il loro prezzo, “gonfiato” rispetto alla reale qualità dei prodotti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Mentre è impegnato nella campagna elettorale, Donald Trump ha trovato anche il tempo di procedere con le sue attività commerciali. Il tycoon potrebbe diventare nuovamente Presidente degli Stati uniti d'America: mancano circa quaranta giorni alle elezioni e dovrà vedersela con Kamala Harris. Nel frattempo, tra un impegno politico e l'altro, ha pubblicato un video in cui annuncia il lancio di orologi che portano il suo nome. Questa notizia ha creato parecchio scalpore: facendo due calcoli, sembra che il prezzo di alcuni modelli sia stato parecchio gonfiato, risultando così molto più costosi di quanto dovrebbero essere in realtà.

Donald Trump lancia una linea di orologi

Donald Trump ha presentato al mondo gli orologi che portano il suo nome. Non è nuovo ad operazioni commerciali di questo tipo. Ha già concesso in licenza il suo nome per l'uso su numerosi prodotti, in passato per esempio ha lanciato le sneakers dorate e diversi altri prodotti con lo scopo di finanziare la campagna elettorale. Tante le spese da sostenere, a cui si aggiunge anche la a multa per frode finanziaria che è stato condannato a pagare. Gli orologi dell'ex presidente USA sono di due tipologie.

Fight Fight Fight

"Sono davvero speciali: li amerai. Sarebbero un fantastico regalo di Natale. Non aspettare, andranno a ruba" si legge nel post condiviso sulla piattaforma Truth Social con cui ha esposto il nuovo progetto nel campo del merchandising. Ci sono i crono subacquei Fight Fight Fight, tre modelli in limited edition (solo 1000 pezzi) placcati in oro 18K e con la firma di Donald Trump direttamente sul quadrante. Costano da 499 a 799 euro. Poi ci sono quelli finiti al centro dell'attenzione, i Victory Tourbillon, messi in vendita a una cifra decisamente superiore.

Perché gli orologi di Donald Trump sono al centro della polemica

I tre modelli da 100 mila dollari hanno attirato le maggiori attenzioni e le principali critiche. Si tratta di orologi disponibili in appena 147 esemplari numerati, in vendita però solo dal 2 in poi: "Il numero 1 è fuori mercato, perché è mio, ecco perché voglio che tu ne abbia uno" ha spiegato l'ex presidente. Sono realizzati quasi interamente in oro 18 carati e decorati con 122 diamanti VS1, con meccanismo tourbillon che ne migliora la precisione. I Victory Tourbillon vengono presentati sul sito ufficiale come "l'apice dell'orologeria di alta gamma". Vengono definiti "una dichiarazione di lusso senza limiti". Ma queste belle parole non sono sufficienti a spiegarne il prezzo, che ai più è apparso decisamente sproporzionato.

Victory Tourbillon

In effetti molti orologi tourbillon spesso raggiungono cifre a sei cifre e oltre, ma sembra che in questo caso sia un prezzo gonfiato senza motivo. Ben Cook, creatore dei Ben’s Watches, ha commentato scettico: "Probabilmente ci vogliono non più di 15-16 mila dollari per realizzarli". Gli hanno fatto eco atri esperti, seguiti da milioni di follower, che si sono domandati come si possa essere così scorretti e ingannare le persone in questo modo, con prezzi che non trovano riscontro nella qualità del prodotto, nei suoi costi di produzione.

Tutti i dubbi sugli orologi

Sul sito non ci sono informazioni su dove vengano fabbricati gli orologi o su chi li produca. Un disclaimer rivela però che né Trump né la sua azienda hanno progettato, prodotto, distribuito o venduto gli orologi. Viene specificato solo che un'azienda chiamata TheBestWatchesOnEarth LLC ha concesso in licenza il nome Trump per vendere la collezione. Si legge anche che tutte le vendite vengono fatte tramite pre-ordine e non sono previsti rimborsi, quindi sono definitive. Non solo: non è detto che acquistando l'orologio si riceva esattamente ciò che si è visto sul sito. C'è infatti scritto: "Le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione esatta del prodotto".

Infine non sembra ci sia un diretto legame col finanziamento della campagna elettorale. Sul sito si legge, in basso, appena appena visibile: "GetTrumpWatches.com non è politico e non ha nulla a che fare con alcuna campagna politica. Gli orologi Trump sono pensati come oggetti da collezione per il solo divertimento individuale, non per scopi di investimento".