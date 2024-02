Donald Trump presenta la sua collezione di sneakers dorate: quanto costano le scarpe già sold out L’ex presidente Donald Trump (nuovamente in corsa per la Casa Bianca) ha lanciato una sua linea di sneakers in edizione limitata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Vi immaginate Donald Trump in versione commerciante di scarpe? Ebbene sì è successo anche questo. L'ex presidente (in corsa anche per le prossime elezioni) ha stupito tutti, sabato, con un'uscita insolita. Si è cimentato con la vendita di scarpe da ginnastica firmate Trump allo Sneaker Con, un raduno per appassionati. Il lancio è giunto senza preavviso in un giorno particolare, dopo che un giudice di New York ha ordinato a Trump e alla sua azienda di pagare una sanzione esorbitante pari a 354 milioni di dollari per frode finanziaria e fiscale: l'ex presidente ha mentito per anni sui suoi averi ingannando banche e assicuratori, per ottenere prestiti milionari.

Trump lancia scarpe in limited edition

Donald Trump ha approfittato dell'evento per appassionati di sneakers organizzato al Philadelphia Convention Center per presentare le sneakers che portano il suo cognome. L'accoglienza non è stata delle più calorose. I detrattori di Trump ne hanno accompagnato l'ingresso con fischi. Ma c'erano anche i suoi sostenitori, coloro che lo vorrebbero rivedere alla Casa Bianca, che lo hanno applaudito alzando cartelli con scritto "Sneakerheads love Trump". Il modello non è certo dei più sobri: sono calzature color oro lucido, presentano un dettaglio della bandiera americana e l'iniziale T, con suola rossa e bianca. Vengono vendute come "Never Surrender High-Tops" per 399 dollari (370 euro) su un nuovo sito web che vende anche altre scarpe a marchio Trump, nonché profumi col suo nome.

Il sito gettrumpsneakers.com ha preso le distanze, affermando di non avere alcun collegamento con la campagna di Trump, sebbene i funzionari che lo appoggiano nella corsa alla presidenza abbiano promosso la vendita nei post online. Benché a detta del sito l'iniziativa non sia politica, va detto che dietro c'è comunque CIC Ventures LLC, una società che Trump ha dichiarato di possedere nella sua dichiarazione finanziaria del 2023. Sul sito le scarpe in edizione limitata (solo 1000 paia numerate) vengono descritte come un "vero oggetto da collezione: audace, dorato e resistente, proprio come il presidente Trump. Le Never Surrender sono il tuo grido di battaglia sotto forma di scarpa. Allacciale ed esci pronto a conquistare". Sono state messe in vendita con un iniziale pre-order e spedizione prevista per luglio 2024. Le sneakers risultano già sold out.

Trump punta ai giovani

Al raduno di Philadelphia c'era un pubblico molto diverso da quello che è solito frequentare i comizi dell'ex presidente. C'erano ovviamente molti più giovani e sicuramente erano loro l'obiettivo di Donald Trump, che punta ad avvicinare e conquistare anche quella fetta di elettorato, fondamentale nella sua corsa alla Casa Bianca. L'impresa delle sneakers non è la prima, di questo tipo, da quando ha lanciato la sua terza campagna. Trump l'anno scorso ha riferito di aver guadagnato centinaia di milioni di dollari vendendo una serie di cards digitali da collezione che lo ritraevano in versione cartoon. Ma ha anche pubblicato fotolibri e lettere. Il portavoce di Trump non ha risposto alle domande sull'evento di Philadelphia: resta un mistero anche se Trump sia stato pagato per prendervi parte.