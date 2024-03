Joe Biden, perché le scarpe anti-caduta del Presidente degli Stati Uniti sono diventate un caso Le sneakers indossate da Joe Biden sono finite al centro del dibattito della campagna elettorale statunitense: soprannominate Air Joe, ecco perché il Presidente indossa un paio di scarpe da ginnastica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Joe Biden

Joe Biden, già il Presidente degli Stati Uniti più vecchio di sempre, purtroppo è diventato noto negli anni anche per le sue cadute. Biden, in corsa per il suo secondo mandato, ha 81 anni: è fisiologico che una persona della sua età mostri qualche acciacco fisico, magari inciampando mentre scende dall'Air Force One, come è accaduto diverse volte negli ultimi anni. Biden,però, sta cercando in tutti i modi di apparire una figura solida, pronta per guidare il Paese per i prossimi quattro anni. Per questo il suo staff ha preso qualche accorgimento per assicurargli una maggiore stabilità: negli ultimi giorni il Presidente sta indossando un paio di scarpe davvero particolari.

Joe Biden sull'Air Force One

Le Hoka sono le scarpe anti-caduta di Joe Biden

Mentre Donald Trump si prepara a diventare ufficialmente lo sfidante di Joe Biden, un paio di sneakers fanno la loro comparsa nelle Elezioni presidenziali statunitense. Da poco meno di un mese, il Presidente sfoggia un paio di scarpe da ginnastica nere che sembrano davvero piccolissime: si tratta delle Hoka Transport, un modello pratico del brand francese che realizza scarpe ad hoc per la corsa. Il modello total black, che costa 175 euro, ha una pianta piuttosto larga che garantisce un maggiore equilibrio mentre si cammina.

Joe Biden con le Hoka Transport

Va specificato che Biden non indossa queste scarpe in occasioni formali, come ricevimenti o incontri alla Casa Bianca, ma soprattutto per gli spostamenti all'esterno che in passato gli hanno provocato qualche problema. Le scarpe, rinominate Air Joe, sono finite sotto la lente d'ingrandimento del Republican National Committee, che le ha usate come scusa per sottolineare ancora una volta l'età avanzata di Biden.

Le Hoka Transport

Perché Biden usa le Hoka: la spiegazione del portavoce

Il fatto che il Presidente indossi un paio di sneakers, soprattutto se è un Presidente piuttosto anziano, è diventato un caso mediatico che ha spinto il vice portavoce della Casa Bianca Andrew Bates a spiegare la scelta ai microfoni di Fox News. Bates non ha confermato, ovviamente, che Biden le usa per evitare cadute o scivoloni, spiegando che il Presidente le indossa per fare esercizio fisico. "So che non vi interessano i presidenti che fanno esercizio fisico. Ma non preoccupatevi, vi abituerete", ha dichiarato Bates.

Le scarpe anti-caduta