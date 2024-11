video suggerito

Dove si trova Mar-a-Lago, la villa dove Donald Trump ha trascorso la notte delle elezioni USA Donald Trump, nuovo Presidente USA, ha atteso a Mar-a-Lago i risultati elettorali. Ex residenza invernale dei Presidenti, ha acquistato la tenuta nel 1985. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Donald Trump a Mar-a-Lago

Donald Trump è il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America: ha vinto le elezioni per la seconda volta, battendo la candidata democratica Kamala Harris. Il tycoon ha atteso i risultati a Mar-a-Lago, residenza extra lusso che ha acquistato nel 1985, un tempo residenza invernale dei Presidenti USA, costruita da Marjorie Merriweather Post. Scortato da un corteo di auto, ha poi lasciato la tenuta e si è spostato a Palm Beach, per parlare ai suoi elettori.

La storia di Mar-a-Lago, la dimora dei presidenti acquistata da Trump

Mar-a-Lago è una villa costruita negli anni venti del XX secolo da Marjorie Merriweather Post e decorata da Joseph Urban. Il nome in spagnolo significa "dal mare al lago", perché in effetti la tenuta si estende da Palm Beach, sull'Oceano Atlantico, fino alla laguna di Lake Worth. Inizialmente doveva fare da residenza invernale dei presidenti degli Stati Uniti d'America: queste erano state le ultime volontà di Post, che aveva lasciato la proprietà in eredità al governo federale.

La veduta di Mar-a-Lago dall'alto

Ma Richard Nixon e i suoi successori Gerald Ford e Jimmy Carter decisero di non soggiornarvi. Visti gli elevatissimi costi di manutenzione e sicurezza, l'amministrazione decise di rinunciare al lascito, restituendo la proprietà alla Post Foundation. Fu acquistata nel 1985 da Donald Trump, che così facendo sventò i propositi di demolizione degli eredi della costruttrice.

Breakfast Area

Quanto è costata Mar-a-Lago a Donald Trump

La tenuta si estende su 6 ettari. L'intero complesso possiede 58 camere da letto, 33 bagni, una sala da pranzo, ben 12 caminetti e 3 rifugi antiaerei. Quando fu messa in vendita dagli eredi della costruttrice, il prezzo era pari a 20 milioni di dollari. Donald Trump fece una proposta, rifiutata, di 15 milioni. A quel punto comprò direttamente la striscia di terra tra Mar-a-Lago e l'oceano per 2 milioni di dollari, minacciando di costruirvi un palazzo che avrebbe tolto a Mar-a-Lago la vista sul mare.

Sala Biliardo

I proprietari dovettero fare un passo indietro e accettarono una cifra compresa tra 7 e 10 milioni di dollari, più altri 8 milioni per gli arredi interni. Donal Trump, con una massiccia ristrutturazione, ha poi aggiunto alla struttura una sala da ballo, cinque campi da tennis e una piscina vista mare.

Camera da letto

Mar-a-Lago oggi è aperta al pubblico

Oggi i personaggi più illustri e facoltosi possono usufruire di Mar-a-Lago come location per i loro eventi esclusivi, che si tratti di feste, matrimoni, serate di gala, eventi di beneficenza, bat mitzvah. Due sono le sale messe a disposizione: la Donald J. Trump Grand Ballroom e la più piccola White & Gold Ballroom. C'è poi il Mar-a-Lago Club che offre un calendario completo di eventi culinari ai suoi membri. L'iscrizione al club, epicentro della scena sociale di Palm Beach, offre intrattenimento, servizi d'élite, una serie di privilegi oltre ovviamente all'uso delle aree ristorazione, della Mar-a-Lago Spa, della piscina, del Beach Club, del centro fitness, dei campi da tennis.