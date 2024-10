video suggerito

Il potente messaggio simbolico nascosto nelle camicie col fiocco di Kamala Harris Kamala Harris dall’inizio della campagna presidenziale a oggi ha trasformato la camicia col fiocco al collo nel suo “power dress”: qual è il messaggio nascosto in questo capo iconico? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per le personalità politiche più in vista di ogni Paese le scelte di stile messe in atto durante importanti apparizioni pubbliche non sono mai casuali, anzi, il più delle volte nascondono dei precisi messaggi simbolici che non si vogliono comunicare con le parole. A darne l'ennesima prova è Kamala Harris, che dall'inizio della campagna presidenziale a oggi, dalla Democratic National Conference di agosto al dibattito televisivo con Donald Trump, fino all'incontro con Oprah Winfrey, ha reso la camicia col fiocco al collo il suo "power dress". Per quale motivo il capo è diventato un elemento fondamentale per il suo percorso politico?

Le camicie col fiocco sono la "divisa" di Kamala Harris

Margaret Thatcher, la Iron Lady che ha ricoperto i panni di primo ministro britannico tra gli anni '80 e '90, è stata tra le prime donne della storia ad aver dimostrato quanto possano rivelarsi potenti delle precise scelte di stile. Cosciente del fatto che i fiocchi sono da sempre l'emblema della femminilità, indossò spesso i cosiddetti "pussy-bow" nel tentativo di "attutire" (almeno all'apparenza) le sue scelte politiche dure e potenti.

Margaret Thatcher

Oggi quelle stesse camicie col fiocco al collo indossate dalla Lady di ferro sono diventate una sorta di "divisa" per Kamala Harris, che durante tutta la sua campagna presidenziale le ha abbinate a degli eleganti tailleur in tinta, rendendole il capo essenziale del guardaroba delle moderne business woman (come consigliato dallo scrittore John T. Malloy nel best seller del 1977 "Women's Dress for Success").

Il messaggio femminista dei "pussy bow"

Per quale motivo i "pussy-bow" sono il simbolo della potenza delle donne in campo politico? Sono l'interpretazione femminile della cravatta, l'accessorio must per conquistare rispetto ma senza risultare una minaccia in un mondo convenzionalmente dominato dagli uomini.

Ancora oggi, dopo decenni di conquiste nel campo dei diritti di genere, il fiocco al collo viene ancora usato per urlare a gran voce: "Sono una donna potente, sono una professionista, sono affidabile". La camicia col fiocco sembra essere a tutti gli effetti il simbolo del femminismo, un accessorio essenziale per le donne al potere che portano avanti con forza la loro lotta contro i condizionamenti sociali. Nonostante ciò, spesso il capo continua a dividere l'opinione pubblica: è l'emblema della libertà femminile o un promemoria della pressione che le donne devono costantemente subire per essere considerate al pari degli uomini?