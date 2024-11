video suggerito

Tutti i Presidenti USA da George Washington a Donald Trump, l’elenco completo Dall’adozione della Costituzione sono 47 i presidenti statunitensi che si sono succeduti alla guida degli Stati Uniti d’America. Già alla Casa Bianca dal gennaio 2017 fino a inizio 2021, Donald Trump è l’ultimo della lista che parte dal padre fondatore del Paese George Washington. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Donald Trump, molto probabilmente 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, al suo secondo mandato non consecutivo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Donald Trump si è già autoproclamato "47esimo presidente" degli Stati Uniti d'America. Lo spoglio dei voti per la corsa alla Casa Bianca è ancora in corso, ma i risultati parziali danno per assodata la rielezione del tycoon di 78 anni, già in carica dal 20 gennaio 2017 e al 20 gennaio 2021.

Alle 9.40 di mercoledì 6 novembre, secondo il conteggio di Associated Press, intorno a The Donald gravitano 267 grandi elettori sui 270 necessari per tornare a guidare il Paese. Un risultato frutto delle vittorie degli "swing states" di maggior peso, ovvero North Carolina, Georgia, Pennsylvania.

In questo modo, il candidato repubblicano è sulla via della vittoria, la quale gli permetterebbe di prendere il posto di Joe Biden, suo avversario nella campagna elettorale del 2020 che si è defilato in corso d'opera in questa tornata elettorale. Ma chi sono stati i suoi predecessori a partire dall'adozione della Costituzione negli Usa?

Leggi anche Perché la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali Usa deve far paura anche a noi

Il primo è stato George Washington (in carica dal 30 aprile 1789 fino al 4 marzo 1797), un padre fondatore del Paese e generale che ha guidato la rivoluzione delle tredici colonie inglesi d'America per l'indipendenza.

A cui sono seguiti poi il federalista John Adams (presidente dal 4 marzo 1797 al 4 marzo 1801), l'altro padre fondatore costituente Thomas Jefferson (dal 4 marzo 1801 al 4 marzo 1809), e poi James Madison (4 marzo 1809 – 4 marzo 1817), James Monroe (4 marzo 1817 – 4 marzo 1825), John Quincy Adams (4 marzo 1825 – 4 marzo 1829) e Andrew Jackson (4 marzo 1829 – 4 marzo 1837).

George Washington, primo presidente degli Usa

L'ottavo presidente degli Usa è stato il democratico Martin Van Buren (4 marzo 1837 – 4 marzo 1841), a cui succedono William Henry Harrison (durato solo dal 4 marzo 1841 al 4 aprile 1841, perché è morto in carica), John Tyler (4 marzo 1841 – 4 marzo 1845), James Knox Polk (4 marzo 1845 – 4 marzo 1849), Zachary Taylor (4 marzo 1849 – 9 luglio 1850, anche lui morto durante il mandato) e Millard Fillmore (9 luglio 1850 – 4 marzo 1853).

Prima di arrivare al repubblicano unionista Abraham Lincoln (in carica dal 4 marzo 1861 fino al 15 aprile 1865, quando poi è stato assassinato), che si è battuto per l'abolizione della schiavitù con l'approvazione del tredicesimo emendamento in Costituzione, ci sono stati due presidenti democratici, ossia Franklin Pierce (4 marzo 1853 – 4 marzo 1857) e James Buchanan (4 marzo 1857 – 4 marzo 1861).

Abraham Lincoln, 16esimo presidente degli Stati Uniti d'America

Dopodiché, ci sono stati Andrew Johnson (15 aprile 1865 – 4 marzo 1869), Ulysses S. Grant (4 marzo 1869 – 4 marzo 1877), Rutherford B. Hayes (4 marzo 1877 – 4 marzo 1881), James A. Garfield (4 marzo 1881 – 19 settembre 1881, mandato stroncato dal suo assassinio), Chester Arthur (19 settembre 1881 – 4 marzo 1885), Grover Cleveland (4 marzo 1885 – 4 marzo 1889), Benjamin Harrison (4 marzo 1889 – 4 marzo 1893) e, con il secondo mandato non consecutivo, di nuovo Grover Cleveland (4 marzo 1893 – 4 marzo 1897).

A cavallo tra il XIX e il XX secolo, il presidente di turno è stato William McKinley (4 marzo 1897 – 4 marzo 1901, come Lincoln e Garfield ucciso da un assassinio). Il 26esimo presidente è stato Theodore Roosevelt (14 settembre 1901 – 4 marzo 1909), il più giovane a coprire l'incarico con i suoi 42 anni. Poi ci sono stati William Howard Taft (4 marzo 1909 – 4 marzo 1913), Thomas Woodrow Wilson (4 marzo 1913 – 4 marzo 1921), Warren G. Harding (4 marzo 1921 – 2 agosto 1923, deceduto), Calvin Coolidge (2 agosto 1923 – 4 marzo 1929) e Herbert Hoover (4 marzo 1929 – 4 marzo 1933).

Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Usa dell'ala democratica che ha guidato il Paese per più di due mandati consecutivi

Eletto poi il presidente che è stato in carica per più di due mandati consecutivi con la vittoria di quattro elezioni, passato alla storia per il New Deal e la guida degli Stati Uniti d'America durante la Seconda guerra mondiale, cioè Franklin Delano Roosevelt (in carica dal 4 marzo 1933 fino alla morte il 12 aprile 1945). Succeduto da Harry Truman (12 aprile 1945 – 20 gennaio 1953), Dwight D. Eisenhower (20 gennaio 1953 – 20 gennaio 1961) e John Fitzgerald Kennedy (20 gennaio 1961 – 22 novembre 1963, assassinato in un attentato a Dallas).

Il 36esimo presidente degli Usa è stato Lyndon B. Johnson (22 novembre 1963 – 20 gennaio 1969) e il 37esimo il repubblicano Richard Nixon, al potere dal 20 gennaio 1969 fino al 9 agosto 1974, quando si è dimesso a seguito dello scandalo Watergate scoperchiato dai giornalisti del Washington Post Bob Woodward e Carl Bernstein.

Richard Nixon dopo le dimissioni da presidente

È stato così il turno di Gerald Ford (9 agosto 1974 – 20 gennaio 1977), del dem Jimmy Carter (20 gennaio 1977 – 20 gennaio 1981) e del doppio mandato dell'ex attore Ronald Reagan (20 gennaio 1981 – 20 gennaio 1989). A fine anni Ottanta, il 41esimo presidente degli Usa: gli elettori hanno scelto George H. W. Bush (20 gennaio 1989 – 20 gennaio 1993).

Il 42esimo, invece, è nuovamente della sfera dei Democratici e si tratta di Bill Clinton (20 gennaio 1993 – 20 gennaio 2001). A cui è seguito il figlio di Bush senior, George W. Bush, alla guida per due mandati consecutivi dal 20 gennaio 2001 fino al 20 gennaio 2009. Il 44esimo, perciò, è stato Barack Obama con i suoi due mandati consecutivi durati, in toto, dal 20 gennaio 2009 al 20 gennaio 2017.

Barack Obama durante il suo ultimo discorso da presidente degli Usa

Si passa così al 45esimo presidente degli Usa, Donald Trump, che era riuscito a sconfiggere la sfidante democratica Hillary Clinton nella turbolenta campagna elettorale del 2016. E infine a Joe Biden, attualmente alla presidenza dal 20 gennaio 2021 e prossimo a lasciare il posto.