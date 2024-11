Elezioni USA 2024, i risultati dello spoglio in diretta: Harris avanti in Michigan e Wisconsin, Trump sorprende ed è avanti in Georgia, North Carolina e Virginia, ultime news sul voto

Negli Stati Uniti si sono chiusi i primi seggi e stanno arrivando i primi exit poll sulle elezioni 2024. Ma per sapere chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump ci vorrà ancora un po': si sta infatti continuando a votare negli ultimi stati. In Alaska i seggi chiuderanno solo quando in Italia saranno le 6 mattino. Intanto, gli occhi di tutto il mondo sono puntati sui sette Stati chiave (Swing States) che potrebbe essere decisivi per il risultato finale, in particolare su Michigan e Pennsylvania.

Al momento, Trump ha vinto in Florida, Carolina del Sud, Missouri, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Texas, Louisiana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Utah, Montana, come previsto, a Harris il Vermont, New Jersey, New York, Delaware e Maryland, ma è avanti in Pennsylvania e Michigan, i due più cruciali Stati Chiave.