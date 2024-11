video suggerito

Il primo look da First Lady di Melania Trump: al party post vittoria punta sulla sobrietà Donald Trump è il 47esimo Presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania è diventata ancora una volta First Lady. Per la prima apparizione ufficiale al convention center di Palm Beach quest'ultima ha puntato tutto sulla sobrietà: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo una campagna elettorale "all'ultimo sangue" Donald Trump è riuscito a spuntarla e a sconfiggere Kamala Harris: questa notte è stato eletto 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Per festeggiare la vittoria a poche ore dalla fine dello spoglio delle schede ha raggiunto i suoi supporters al convention center di Palm Beach ed è salito sul palco mano nella mano con la moglie Melania Trump. Sebbene durante la corsa alla Casa Bianca del marito quest'ultima avesse preferito centellinare le uscite pubbliche, ora che è diventata First Lady non ha esitato a essere al suo fianco. Per un'occasione tanto importante non ha rinunciato allo stile elegante e glamour che da sempre la contraddistingue: ecco tutti i dettagli del look scelto per la festa di veglia elettorale.

Melania Trump cambia stile per il primo impegno da First Lady

Durante la campagna elettorale Melania Trump ha preferito rimanere il più possibile lontana dai riflettori ma, in occasione dell’election day del 5 novembre, è tornata a mostrare il suo totale sostegno al marito e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. Per recarsi alle urne di Palm Beach si è affidata a Dior, sfoggiando un adorabile chemisier nero decorato all-over con dei pois bianchi.

Melania Trump in Dior all'election day

Non sono mancati i tacchi a spillo e gli occhiali da sole da diva, ormai due must della sua immagine. Ora che è diventata ufficialmente First Lady pare però aver rivoluzionato il suo stile. Se nel 2016 per la prima apparizione pubblica da "Prima Donna americana" aveva puntato su una jumpsuit super glamour in total white, ora ha detto addio a ruches e silhouette asimmetriche. Ha preferito la formalità, apparendo super chic in un completo di lana grigio scuro.

Donald e Melania Trump dopo la vittoria

Il tailleur formale di Melania Trump

Al party post vittoria organizzato in onore di Donald Trump Melania ha lasciato trionfare l'eleganza e la sobrietà. Ha abbinato una gonna midi leggermente scampanata a una giacca in tinta, un modello avvitato e doppiopetto con i bottoni a contrasto in nero e le tasche diagonali. Niente fronzoli, lustrini o dettagli originali, per completare il tutto ha scelto semplicemente un paio di pumps nere col tacco a spillo e alcuni anelli scintillanti. Manicure bianco latte, capelli sciolti e ondulati e make-up dai toni naturali: per ricoprire ancora una volta il ruolo di First Lady pare che Melania abbia intenzione di puntare tutto su uno stile minimal e chic.

Melania Trump in tailleur