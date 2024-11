video suggerito

Cosa succede dopo le elezioni USA e quando si insedierà il Presidente alla Casa Bianca Sulla base di dati ormai consolidati Donald Trump si è autoproclamato il nuovo presidente USA. Ci vuole però ancora del tempo prima che possa insediarsi alla Casa Bianca: il vincitore delle elezioni presidenziali 2024 si insedierà solo il 20 gennaio 2025 dopo l’elezione dei Grandi Elettori. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiusi i seggi al termine dell'Election Day, lo spoglio è ancora in corso ma sulla base di dati ormai consolidati Donald Trump si è autoproclamato vincitore delle elezioni presidenziali USA 2024. I cittadini americani hanno scelto tra Kamala Harris e l'ex presidente Trump. Per l'ufficialità manca ancora un po' di tempo dato che a nominare il presidente saranno infatti i Grandi Elettori che si riuniranno non prima della metà di dicembre mentre l'insediamento a Washington è in programma il 20 gennaio 2025. Ma procediamo con ordine.

Grandi Elettori si riuniranno a dicembre per votare Presidente e vicepresidente

Come sappiamo, i cittadini statunitensi sono stati chiamati a eleggere il prossimo Presidente alla Casa Bianca, che succederà a Joe Biden, con un sistema elettorale indiretto. Nel Paese a stelle e strisce vige il sistema del collegio elettorale, come previsto dall'articolo 2 della Costituzione: gli elettori eleggono a livello statale i Grandi Elettori (in totale ne sono 538, con numero variabile a seconda dei vari Stati). Saranno proprio questi ultimi, riuniti nel Collegio elettorale (ognuno nella capitale dello Stato di riferimento e mai tutti insieme) il prossimo 17 dicembre che poi formalmente, e a scrutinio segreto, voteranno il presidente e il vicepresidente Usa. Si ricordi che per diventare presidente bisogna ottenere almeno 270 voti elettorali. I grandi elettori non sono obbligati a votare per il candidato scelto dal voto popolare, ma i casi di "elettori infedeli" finora sono stati molto rari e mai decisivi.

Mappa grandi elettori.

Quando si insedierà il Presidente alla Casa Bianca: l'Inauguration day

Entro il 25 dicembre i voti dei Grandi Elettori, che riuniranno ciascuno nel proprio Stato il 17 dicembre, saranno quindi inviati al Senato, dove saranno contati in seduta comune dal nuovo Congresso il 6 gennaio, quando verrà proclamato il nuovo presidente che presterà poi giuramento e si insedierà il 20 gennaio nel corso del cosiddetto Inauguration Day.

Leggi anche Perché la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali Usa deve far paura anche a noi

Durata del mandato e rieleggibilità del Presidente USA

Il mandato del presidente USA dura 4 anni ed inizia formalmente il 20 gennaio successivo al giorno delle elezioni. Può essere rieletto solo una volta, quindi per un totale di due mandati consecutivi. In caso di morte o dimissioni del presidente, il suo vicepresidente ha il compito di terminare il mandato. Una volta terminato il mandato, il presidente non diventa senatore, come accade, ad esempio, in Italia.