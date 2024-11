video suggerito

Elezioni Usa 2024, i risultati per Stato e la mappa del voto: dove ha vinto Harris e dove Trump Le elezioni Usa 2024 entrano nel vivo, con i risultati in aggiornamento Stato per Stato. Man mano che lo spoglio dei voti prosegue, l'arrivo di exit poll e proiezioni aiuta a capire chi i cittadini degli Stati Uniti hanno preferito tra i due candidati presidenti. Ecco dove è in vantaggio Kamala Harris e dove, invece, gli elettori hanno scelto Donald Trump.

A cura di Luca Pons

Lo spoglio delle elezioni presidenziali 2024 negli Stati Uniti è iniziato, e la notte elettorale entra nel vivo. Mentre arrivano exit poll e proiezioni, e in attesa che le lunghe operazioni di scrutinio siano concluse dappertutto, i risultati sono in continuo aggiornamento. Ecco una mappa degli Stati in cui ci sono già delle indicazioni, e chi è in vantaggio tra Donald Trump e Kamala Harris. L'obiettivo è arrivare a 270 grandi elettori. I primi Stati a chiudere i seggi sono Indiana e Kentucky, seguiti un'ora dopo da Georgia, South Carolina, Vermont, Virginia e Florida. A seguire, nel corso della notte (ora italiana) tutti gli altri.

Alabama

In Alabama ha vinto Donald Trump, affermano gli analisti. Lo Stato del Sud porta 9 grandi elettori al candidato dei repubblicani, come era previsto già negli scorsi mesi.

Arkansas

L'Arkansas, con i suoi 6 grandi elettori, è andato a Donald Trump. È la terza volta di fila che questo Stato va al tycoon, e in generale dal 1996 che i democratici perdono. Anche in questo caso, è stata rispettata la previsione dei sondaggi.

Connecticut

I 7 grandi elettori del Connecticut vanno a Kamala Harris, che ha vinto lo Stato con un buon margine. Anche in questo caso, non si può parlare di una sorpresa.

Delaware

Il Delaware ha assegnato i suoi 3 grandi elettori a Kamala Harris. I sondaggi prevedevano una vittoria senza problemi per il partito democratico, e così è stato.

Distretto di Columbia

Nel Distretto di Columbia, che tecnicamente non è uno Stato ma ospita la capitale Washington, a vincere è stata la democratica Kamala Harris. Come da pronostico, i 3 grandi elettori vanno alla dem.

Florida

La Florida è uno degli Stati che assegna più grandi elettori: 30 in tutto. I sondaggi avevano assegnato un discreto margine di vantaggio a Donald Trump, e il voto ha rispettato i pronostici.

Illinois

L'Illinois, Stato che porta in dote 19 grandi elettori, è stato vinto da Kamala Harris. Come previsto, i democratici non hanno incontrato grandi difficoltà a vincere nello Stato.

Indiana

Come era previsto nei sondaggi delle scorse settimane, Donald Trump è saldamente in vantaggio in Indiana e i numeri permettono di considerarlo già vincitore in questo Stato: ottiene altri 11 grandi elettori. L'Indiana è uno Stato tradizionalmente ‘rosso', ovvero repubblicano. Quando solo il 10% delle schede era stato contato, Trump risultava oltre il 55% delle preferenze, mentre Harris si attestava attorno al 40%.

Kentucky

Il Kentucky è un altro Stato che i sondaggi avevano assegnato con un certo margine ai repubblicani. Anche qui, Donald Trump è in forte vantaggio quando il conteggio delle schede è partito da poco. L'ex presidente risulta aver ottenuto oltre i due terzi dei voti, ma si parla di appena il 5% delle schede contate. Il Kentucky ‘vale' 8 grandi elettori.

Maryland

In Maryland ha vinto Kamala Harris, che ottiene così altri 10 grandi elettori. Lo Stato era considerato saldamente democratico alla vigilia del voto, e il risultato ha rispettato le aspettative.

Massachusetts

Il Massachusetts, che porta 11 grandi elettori, è andato a Kamala Harris come da previsioni. Rispettati i pronostici della vigilia anche in questo caso.

Mississippi

I 6 grandi elettori del Mississippi sono di Donald Trump. Nessuna sorpresa, poiché l'ultimo candidato democratico a vincere nello Stato fu Jimmy Carter nel 1976.

Missouri

Anche il Missouri è andato a Donald Trump, secondo le previsioni degli analisti. Porta al candidato repubblicano 10 grandi elettori. Si tratta di un altro Stato in cui il risultato non sorprende: era ampiamente previsto che i democratici venissero sconfitti.

New Jersey

Il New Jersey, che porta al candidato vincitore 14 grandi elettori, va a Kamala Harris. Le aspettative sono state rispettate da questo punto di vista.

Oklahoma

In Oklahoma, con i suoi 7 grandi elettori, il vincitore è Donald Trump. I pronostici sono stati rispettati anche in questo caso: c'erano pochi dubbi che a trionfare in questo Stato sarebbero stati i repubblicani.

Rhode Island

Rhode Island ‘vale' 4 grandi elettori ed è andata a Kamala Harris, rispettando così le aspettative della vigilia.

South Carolina

La vittoria della South Carolina va all'ex presidente Donald Trump. È da quasi cinquant'anni che i repubblicani vincono alle elezioni presidenziali in questo Stato, e anche in questa occasione il vantaggio è stato chiaro da subito. La South Carolina vale 9 grandi elettori.

Tennessee

Donald Trump ha vinto il Tennessee con i suoi 11 grandi elettori. Non c'erano molti dubbi sul risultato: lo Stato è saldamente repubblicano da tempo, e non era considerato contendibile dai democratici di Harris in questa elezione.

Vermont

Lo spoglio in Vermont è agli inizi, ma gli analisti hanno già ‘chiamato' il risultato sulla base dei voti inviati in anticipo. Lo Stato è andato a Kamala Harris, come ci si aspettava. La candidata democratica ottiene quindi tre grandi elettori.

West Virginia

Nessuna sorpresa in West Virginia, uno Stato che porta 4 grandi elettori e che era ampiamente pronosticato come repubblicano. Ha vinto Donald Trump, con un vantaggio tale che gli analisti hanno ‘chiamato' il suo successo pochi secondi dopo la chiusura dei seggi.