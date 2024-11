video suggerito

Com'è cambiato lo stile di Melania Trump: da modella a First Lady per la seconda volta Negli anni lo stile di Melania Trump si è fatto sempre più sofisticato. L'accessorio da cui la 54enne non si separa mai sono gli occhiali da sole, i cappotti sono il capo must del guardaroba.

A cura di Giusy Dente

Melania Trump nel 1999 e nel 2024

Con la vittoria di Donald Trump su Kamala Harris, Melania Trump (54 anni) è diventata per la seconda volta la First Lady d'America. Ex modella, sposata col tycoon dal 2005, il suo guardaroba glamour d'Alta Moda negli anni si è fatto sempre più rigoroso e formale.

Le foto di Melania Knauss prima di sposare Donald Trump

Melania Knauss, questo il cognome di Battesimo della neo First Lady d'America, ha alle spalle una fortunata carriera da modella. Giovanissima ha cominciato a lavorare per grandi Maison tra Milano, Parigi e New York, comparendo sulle copertine delle principali riviste del settore, da Vogue a Vanity Fair, ma anche Sports Illustrated Swimsuit Issue (posando in bikini). Ha lavorato per diverse agenzie famose, tra cui proprio la Trump Model Management. Risale al 1996 l'incontro col ricco imprenditore, che ha sposato nel 2005: per lei un abito su misura firmato Dior. Prima del matrimonio, lo stile della modella era sicuramente meno rigoroso e formale, più colorato. Poi, in qualità di moglie del Presidente, ha dichiarato con le sue scelte una certa predilezione per le griffe europee, anche se la Maison del suo cuore è l'americana Ralph Laurent.

Melania Trump nel 2003

Lo stile di Melania Trump

Quando Donald Trump è diventato per la prima volta Presidente, nel 2016, è apparso subito evidente il diverso stile tra le due First Ladies, quella uscente e la nuova. Michelle Obama usava l'abbigliamento anche per esprimere messaggi politici: puntata spesso su capi non di lusso, promuoveva i designer emergenti e gli stilisti meno noti.

Donald Trump e Melania Trump nel 2018

Melania Trump, invece, ha sempre subito il fascino del lusso, puntando soprattutto su grandi nomi come Louboutin, Balmain, Givenchy, Chanel, Burberry, Hermès e ovviamente il marchio americano Ralph Lauren. Di quest'ultimo brand ha spesso sfoggiato le iconiche giacche strutturate e i trench, ispirandosi allo stile di indimenticabili donne come Jacqueline Kennedy e Audrey Hepburn.

Melania Trump nel 2020

In realtà, però, il capo must del suo guardaroba sono i cappotti, mentre l'accessorio da cui non si separa mai sono i maxi occhiali da sole e le cinture. Il suo stile alla Casa Bianca è stato caratterizzato soprattutto da look in colori neutri, ma in diverse occasioni pubbliche ha stupito con colori vivaci e sgargianti come il rosso, il blu royal, il giallo. Rare le stampe nei suoi outfit, ma sempre tradizionali come righe, quadri e pois.

Melania Trump nel 2024

Il look da first lady

"Si veste come pensa che debba vestirsi una First Lady secondo lei" disse Isabel Spearman, esperta di moda ex consulente di Samantha Cameron. Proprio sul tailleur è caduta la scelta nel giorno della seconda vittoria di suo marito alle elezioni americano. È salita sul palco con Donal Trump, al momento del suo discorso di ringraziamento agli elettori, con un completo grigio composto da gonna midi e giacca strutturata doppiopetto.

Melania Trump e Donald Trump: la prima apparizione ufficiale al Convention Center di Palm Beach dopo la vittoria

Negli anni, Melania Trump ha dimostrato che col tailleur non si sbaglia mai, sfoggiandone tantissimi in diverse occasioni formali, alternandoli ad abiti da cocktail molto chic, aggiungendo a volte come tocco di classe i guanti e il cappello.