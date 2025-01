Inauguration Day, dopo il giuramento ci sarà un pranzo di gala: cosa mangeranno gli invitati

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi Donald Trump diventa ufficialmente il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America e, come da tradizione, in suo onore è stata organizzata una sontuosa cerimonia di insediamento. L'evento si è tenuto al chiuso per la prima volta dopo 70 anni (a causa del freddo che ha colpito Washington) e tra i suoi ospiti ha visto diversi volti noti della politica e dell'economia, da Kamala Harris a Elon Musk, fino ad arrivare a Giorgia Meloni e alla First Lady Melania Trump. La cosa che in pochi sanno è che al termine del giuramento tutti gli invitati parteciperanno a un pranzo di gala nella Statuary Hall del Campidoglio: ecco quale sarà il menù.

Dove si tiene il pranzo di gala dell'Inauguration Day

Sebbene in Italia la cerimonia dell'Inauguration Day sia cominciata nel primo pomeriggio, negli Stati Uniti si è dato il via alle danze intorno a mezzogiorno, dunque poco prima dell'ora di pranzo. Una volta terminato il giuramento, gli ospiti d'onore parteciperanno a un altro evento tradizionale: un banchetto di gala nella Statuary Hall del Campidoglio.

Nella sala è già tutto pronto per accogliere gli invitati e, a giudicare dalle foto, sarà un trionfo di lusso e scintillii. Sullo sfondo delle statue delle personalità che hanno fatto la storia degli Stati Uniti, gli invitati mangeranno su tavole perfettamente imbandite, decorate con tovaglie floreali in seta blu, poltrone gold, posate dorate e piatti con dettagli in oro zecchino. Non mancano, inoltre, le rose in tinta a centro tavola.

Il menù del pranzo di gala della cerimonia di insediamento di Trump

Quale sarà il menù della cena di gala dell'Inauguration Day? Stando alle indiscrezioni, ci saranno tre portate, una di pesce, una di carne e un dolce. Si partirà con un tortino di granchio Chesapeake con tartare di pomodoro, salsa di alloro, verdure in salamoia, cavolo romanesco, aneto e olio di erba cipollina, poi si continuerà con una bistecca di Omaha Angus Ribeye servita con carote, cime di rapa, sugo al tartufo e vino rosso. Il dolce, invece, sarà una terrina di gelato alle mele del Minnesota con panna acida e caramello salato. Naturalmente non mancherà il vino, dallo spumante del New Mexico offerto come aperitivo allo Chardonnay di Monticello scelto per la prima portata. Il secondo sarà abbinato a un Cabernet Sauvignon della Napa Valley, mentre con il dessert verrà servito uno spumante naturale della Sonoma County.

La tavola imbandita