video suggerito

Giorgia Meloni all’Inauguration Day: tailleur di velluto per l’insediamento di Donald Trump Il premier italiano Giorgia Meloni è volata di nuovo in America, questa volta per partecipare all’Inauguration Day: ecco cosa ha indossato per la cerimonia di insediamento di Donald Trump. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cerimonia di insediamento di Donald Trump ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi è un gran giorno per Donald Trump: diventa ufficialmente il 47esimo Presidente degli Stati Uniti. In suo onore è stata organizzata la tradizionale cerimonia di insediamento ma, a differenza degli ultimi 70 anni, si è tenuta al chiuso a causa del freddo estremo che sta colpendo la città di Washington. Gli ospiti noti che hanno preso parte all'evento sono moltissimi, dalla First Lady Melania Trump a Kamala Harris, fino ad arrivare a Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Tra loro c'era anche la premier italiana Giorgia Meloni, l'unica leader politica europea presente: ecco cosa ha indossato per un appuntamento tanto importante.

Giorgia Meloni col power suit all'Inauguration Day

Giorgia Meloni è tornata negli Stati Uniti, questa volta per partecipare all'Inauguration Day di Donald Trump. È tra gli ospiti d'onore dell'evento, nonché una leader europea destinataria di un invito diretto, che ci ha tenuto a sottolineare quanto sia importante per l'Italia avere dei rapporti solidi con gli USA.

Giorgia Meloni all'Inauguration Day

Al di là delle questioni politiche che la riguardano, ad attirare le attenzioni dei media è stato il look che ha sfoggiato per l'occasione. Da sempre appassionato di power suit, anche per l'evento in Campidoglio ha scelto l'eleganza del classico tailleur mannish.

Giorgia Meloni col tailleur di velluto

Il tailleur di velluto di Giorgia Meloni

Per l'Inauguration Day di Donald Trump Giorgia Meloni ha puntato tutto sul blu navy, il colore simbolo dell'eleganza aristocratica e senza tempo. Per essere precisi, ha seguito il trend del velluto con un raffinato tailleur a effetto velvet con pantaloni palazzo e giacca monopetto dal taglio lungo. Per completare il tutto ha optato per una semplice camicia bianca tenuta sbottonata alla gola e delle scarpe col tacco alto. Capelli sciolti e ondulati, collanina con pietrine blu scintillanti e make-up dai toni naturali: Giorgia Meloni ha rappresentato l'Italia con classe e sobrietà.

Giorgia Meloni in blu navy