Perché Lady Gaga ha ricevuto due anelli di fidanzamento da Michael Polansky Lady Gaga ha rivelato di recente dei nuovi dettagli sulla sua storia d'amore con Michael Polanski: per quale motivo ha ricevuto due anelli di fidanzamento?

A cura di Valeria Paglionico

Lady Gaga e il fidanzato Michael Polansky sono ormai diventati una delle coppie più amate di Hollywood. Lei popstar di fama internazionale, lui imprenditore laureato ad Harvard: si sono conosciuti nel 2019 e da allora non si sono mai lasciati, anzi, si sono fidanzati ufficialmente e ora sarebbero alle prese con i preparativi per il matrimonio. Il loro debutto "pubblico" risale all'ultimo Festival di Venezia, al quale la cantante aveva partecipato per presentare il film Joker: Folie à Deux: è stato proprio in quell'occasione che quest'ultima ha messo in mostra per la prima volta l'enorme diamante all'anulare sinistro. Ora ha parlato anche di un secondo anello di fidanzamento: ecco com'è fatto e il suo significato simbolico.

La proposta di matrimonio di Michael Polansky a Lady Gaga

Sullo scintillante anello di fidanzamento che Lady Gaga ha sfoggiato a Venezia si è detto praticamente tutto: si tratta di un diamante di taglio ovale incastonato in una fedina di platino e, stando alle stime, sarebbe costato intorno ai 578.000 dollari. La popstar, però, di recente è stata intervistata all'Howard Stern Show e ha rivelato un altro romantico dettaglio della sua storia con Michael Polansky: l'imprenditore le ha regalato anche un secondo anello simbolo di amore eterno. Il tutto è avvenuto nel momento della proposta di matrimonio, quando l'imprenditore, avendo chiesto la mano alla compagna all'improvviso e d'istinto, non aveva ancora acquistato un prezioso ad hoc.

L'anello fatto col filo d'erba

Nonostante "l'imprevisto", Michael non ha rinunciato alla proposta, anzi, ha realizzato un anello con un filo d'erba, consegnandolo alla fidanzata con dolcezza. Lady Gaga ha apprezzato non poco il gesto romantico, tanto da aver dichiarato di amare entrambi i "gioielli". Certa del fatto che non avrebbe mai potuto sostituire un pensiero dal simile significato simbolico, ha deciso di far ricoprire di resina quel filo d'erba e ora lo indossa con orgoglio insieme al maxi anello di diamanti. Di fronte questo racconto, il testo della nuova canzone Blade of Grass assume un tenerissimo valore. Il testo recita "Dai, avvolgi quel filo d'erba attorno al mio dito come un gesso. Dai, avvolgi quel filo d'erba e lo faremo durare": in quanti immaginavano che si trattava di un racconto autobiografico?