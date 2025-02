video suggerito

Perché Carlo Conti è sempre abbronzato Carlo Conti è noto per l’abbronzatura che sfoggia tutto l’anno. È un patito della tintarella: ama stare sotto il sole e fare lampade in centri specializzati. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Conti

Carlo Conti è un conduttore amatissimo dal pubblico televisivo. Quest'anno torna sul palco dell'Ariston: è il conduttore del Festival di Sanremo 2025. Non è la prima volta: aveva già vestito questi panni in passato: nel 2003 e dal 2015 al 2017 per la precisione. La sua è una carriera a tutto tondo tra televisione, musica, cinema, teatro, doppiaggio. Insomma, si è cimentato in tante attività diverse. Oltre alla simpatia, al talento e all'accento toscano è famoso per una caratteristica: la sua abbronzatura perenne. Che sia inverno o piena estate, la sua pelle è sempre scurissima.

Il segreto dell'abbronzatura di Carlo Conti

Carlo Conti ogni volta che appare in tv sembra appena tornato da una vacanza sotto il sole delle Maldive: la sua pelle è sempre perfettamente abbronzata, molto scura e questo è diventato un suo tratto distintivo. Il pubblico si è abituato alla sua abbronzatura costante ed è effettivamente un aspetto che il conduttore cura moltissimo. È sempre stato così in questi anni. In una vecchia intervista rilasciata nel 2014 ha spiegato di essere un vero e proprio patito della tintarella. Ama il sole, ma frequenta anche centri specializzati di cui si fida, per fare lampade facciali. Ha ammesso:

Madre Natura mi ha dotato di una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta, tipica di chi si è appena esposto al sole. Io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero. Così, appena ho qualche giorno libero, in qualsiasi stagione dell’anno, volo al caldo. Del sole non so proprio fare a meno, è una specie di necessità. Vedermi meno che nero? Proprio non lo sopporto. E allora alcune volte, in inverno, per regalarmi qualche tonalità di colore in più, oppure per prepararmi a un imminente viaggio esotico, mi concedo una lampada. Però solo al viso. Abbronzato sì, e tanto dunque, ma sempre con buon senso. Nella sacca del mare la crema protettiva, come mi ha insegnato mia madre, non manca mai.

Se volesse fare un passo indietro e correggere col make-up questa caratteristica sarebbe impossibile. Intervistata da Dagospia, l'argentina Fernanda Lucia Perez, una delle più grandi truccatrici cinematografiche a livello mondiale ha spiegato:

Fa frequenti lettini abbronzanti. Non che l’abbia negato. Ma questo è un errore grossolano che cercheranno di correggere con terra a palate. Non si può fare nulla. Abbronzare fino all’impossibile si può col make-up, ma non il contrario.

Che cos'è la tanoressia

L'abbronzatura talvolta può diventare una vera e propria ossessione: in questi casi si parla di tanoressia. È un caso limite, estremo, in cui non si può proprio fare a meno di vedersi con la pelle scurita dal sole o da lampade abbronzanti: la tintarella diventa una dipendenza. Nell'analisi degli esperti, la tanning addiction può avere diverse cause: per qualcuno è una variante del disturbo da dismorfismo corporeo, per altri una dipendenza o un'ossessione. Fatto sta, che non ci si vede mai abbastanza abbronzati e se ne vuole sempre di più. Allo specchio, non ci si vede mai "giusti". Sono persone consapevoli dei rischi che corrono con questa spasmodica esposizione, ma restie a chiedere aiuto. Intervistato da Fanpage.it un esperto aveva spiegato: "Bisognerebbe lavorare in accordo stretto tra dermatologo e mondo psicologico-psicoterapeutico per aiutare queste persone […] a capire che la loro necessità di abbronzarsi deriva da problematiche personali, col rischio di trasformare un momento di condivisione sociale, di vitalità, di relax in un momento di impoverimento, di pericolo gravissimo per la salute".