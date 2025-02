video suggerito

Carlo Conti da piccolo: com'era il conduttore di Sanremo 2025 prima del successo Carlo Conti è il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 ma com'era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione del conduttore da quando era bambino a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Carlo Conti è il grande protagonista del Festival di Sanremo 2025 che si tiene dall'11 al 15 febbraio (che aveva già presentato dal 2015 al 2017). A lui è stato affidato l'arduo compito di sostituire Amadeus dopo i 5 anni all'Ariston ma, nonostante la difficile sfida, ha accettato con serenità di tornare a ricoprire i panni di direttore artistico. Ha scelto personalmente le canzoni dei Big in gara, ha selezionato i co-conduttori che lo affiancano in questa entusiasmante esperienza e segue quotidianamente tutti i dettagli organizzativi legati alla kermesse canora. Oggi siamo abituati a vederlo in versione elegante e formale sul palco ma com'era da bambino e da giovanissimo, quando non avrebbe mai neppure immaginato un successo simile?

Com'era Carlo Conti da piccolo

Spulciando il profilo social di Carlo Conti, si ritrovano facilmente delle foto legate non solo alla sua "normale" quotidianità da conduttore televisivo ma anche alla sua infanzia. Nato nel 1961 a Firenze, ha cominciato a muovere i primi passi nello spettacolo da giovanissimo ma probabilmente da bambino non avrebbe mai immaginato che tutti i suoi sogni si sarebbero trasformati in realtà.

Carlo Conti da bambino

Com'era da piccolo? Lo ha rivelato lui stesso con un video in cui ha unito diverse foto da quando era neonato a oggi: ha sempre avuto lo sguardo vispo e la carnagione scura ma gli occhiali, ormai tratto distintivo del suo stile, li ha cominciati a indossare regolarmente intorno ai 6-7 anni, quando ha scelto un appariscente modello a goccia (come andava di moda negli anni '70).

Carlo Conti da giovane

Carlo Conti, le foto di quand'era disc jockey

Crescendo Carlo ha poi reso sempre di più il suo stile iconico, tanto da essere riconoscibile fin dal primo sguardo anche negli scatti in cui era giovanissimo. Sui social, ad esempio, ha condiviso un'immagine risalente agli anni '80, periodo in cui muoveva i primi passi nel mondo della radio.

Carlo Conti negli anni '80

Camicia bianca portata con la cravatta scura, microfono tra le mani, occhiali Lozza con montatura doppia e oversize e riccioli abbondanti che gli cadevano sul viso: con questo look Carlo Conti lavorava regolarmente in discoteca come disc jockey.

Carlo Conti a Sanremo 2016

Certo, ad oggi quel completo sembra essere davvero "fuori contesto" per un locale, ma all'epoca era un vero e proprio must. In quanti avevano mai ammirato una foto del conduttore in questa versione?